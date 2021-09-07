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Представлен электрокроссовер Mercedes-Maybach EQS
23:11 06.09.2021 |
На выставке IAA в Мюнхене представили большой электрокроссовер Mercedes-Maybach EQS Concept. Новинка предвосхищает появление первого серийного «Майбаха» без двигателей внутреннего сгорания и демонстрирует перспективные дизайнерские решения. Технических подробностей немного: известно, что и кроссовер EQS, и лифтбек EQS базируются на одной модульной платформе MEA, а запас хода вседорожника на одной зарядке достигнет 600 километров по циклу WLTP.
Mercedes-Maybach EQS SUV - ультрароскошная версия обычного кроссовера EQS, который ещё не представлен. Статус концепта не должен смущать: в «Мерседесе» называют модель «почти серийной», так что принципиальных изменений ни по кузову, ни по салону можно не ждать.
Необычные дизайнерские решения кроссовера-концепта - фары с рисунком в виде хитрого переплетения лейбла Maybach, «китовый ус» воздухозаборника в переднем бампере и массивные 24-дюймовые диски в ретростиле. По аналогии с другими «Майбахами» электрокар может быть окрашен в два цвета, а число хромированных элементов велико. Особенность новинки - полностью автоматические двери, которые способны открываться по мере приближения человека к автомобилю.
В салоне обращают на себя внимание трёхэкранный информационно-развлекательный комплекс MBUX Hyperscreen, модный руль-штурвал, а также рельефные кресла с тонкими спинками и вставками из розового золота. На дверных картах вкрапления из необычного текстиля, пол покрыт искусственным мехом. Само собой, кроссовер «Майбах» рассчитан на четырёх седоков; каждый пассажир имеет доступ к планшету и электрорегулировкам.
Серийный Mercedes-Maybach EQS SUV представят в течение двух лет, но сначала в продажу поступят обычные кроссоверы EQS - и премьера, и старт продаж запланированы на следующий год.
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