Представлен электрокроссовер Mercedes-Maybach EQS

На выставке IAA в Мюнхене представили большой электрокроссовер Mercedes-Maybach EQS Concept. Новинка предвосхищает появление первого серийного «Майбаха» без двигателей внутреннего сгорания и демонстрирует перспективные дизайнерские решения. Технических подробностей немного: известно, что и кроссовер EQS, и лифтбек EQS базируются на одной модульной платформе MEA, а запас хода вседорожника на одной зарядке достигнет 600 километров по циклу WLTP.





Mercedes-Maybach EQS SUV - ультрароскошная версия обычного кроссовера EQS, который ещё не представлен. Статус концепта не должен смущать: в «Мерседесе» называют модель «почти серийной», так что принципиальных изменений ни по кузову, ни по салону можно не ждать.

Необычные дизайнерские решения кроссовера-концепта - фары с рисунком в виде хитрого переплетения лейбла Maybach, «китовый ус» воздухозаборника в переднем бампере и массивные 24-дюймовые диски в ретростиле. По аналогии с другими «Майбахами» электрокар может быть окрашен в два цвета, а число хромированных элементов велико. Особенность новинки - полностью автоматические двери, которые способны открываться по мере приближения человека к автомобилю.





В салоне обращают на себя внимание трёхэкранный информационно-развлекательный комплекс MBUX Hyperscreen, модный руль-штурвал, а также рельефные кресла с тонкими спинками и вставками из розового золота. На дверных картах вкрапления из необычного текстиля, пол покрыт искусственным мехом. Само собой, кроссовер «Майбах» рассчитан на четырёх седоков; каждый пассажир имеет доступ к планшету и электрорегулировкам.

Серийный Mercedes-Maybach EQS SUV представят в течение двух лет, но сначала в продажу поступят обычные кроссоверы EQS - и премьера, и старт продаж запланированы на следующий год.