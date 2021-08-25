Daimler: электрические и водородные грузовики быстро потеснят дизель в ЕС

Спрос на дизельные грузовики будет быстро падать, во всяком случае - в странах Евросоюза. Здесь уже к 2030 году доля грузовых машин с электрическими или водородными двигателями может составить 40, 50 и даже 60 процентов от общего объема продаж.

С таким прогнозом выступил Андреас Горбах (Andreas Gorbach), член правления и директор по технологиям компании Daimler Truck. Она входит в немецкий автоконцерн Daimler, а это - крупнейший в мире производитель средних и тяжелых грузовиков. Ему, в частности, принадлежат такие производители и бренды грузовиков и автобусов, как Mercedes-Benz (Германия), Freightliner (США), Fuso (Япония), BharatBenz (Индия), а также совместное предприятие Daimler Kamaz Rus (Россия).

Альтернативные двигатели: три сигнала от технического директора Daimler Truck

Интервью Андреаса Горбаха информационному агентству dpa, опубликованное 22 августа, содержит несколько важных сигналов обществу и особенно политикам, которым предстоит обеспечивать рамочные условия для декарбонизации автомобильного транспорта в рамках "Зеленого курса" (Green Deal) - широкомасштабной программы технологического развития стран Евросоюза с целью радикального сокращения выбросов CO2 ради защиты глобального климата.

Первый сигнал: в нынешнем десятилетии в сфере грузового автотранспорта вполне возможно быстрое вытеснение двигателей внутреннего сгорания (ДВС) более экологичными альтернативными технологиями, во всяком случае Daimler технически к этому готов (а значит, необходимыми технологиями смогут овладеть и важнейшие конкуренты мирового лидера). Андреас Горбах подчеркнул, что использование дизельных моторов можно будет сократить даже быстрее, чем того требуют планы ЕС до 2030 года.

Заявив, что к этому времени доля грузовиков с альтернативными двигателями может составить в продажах Daimler Truck в ЕС от 40 до 60 процентов, Андреас Горбах дал прогноз с подчеркнуто большим разбросом. Тем самым он подал второй недвусмысленный сигнал: темпы перехода будут определять не столько производители, сколько регуляторы. По словам топ-менеджера, пока трудно предвидеть, "как именно будут развиваться цены на электроэнергию и водород, как быстро пойдет создание инфраструктуры в обеих сферах и смогут ли политики быстро обеспечить равные конкурентные условия с дизельными грузовиками".

Третий принципиально важный сигнал состоит в том, что Daimler Truck еще не решил, какая именно альтернатива дизелю является более перспективной технологией в грузовой сфере, а потому намерен пока развивать обе: как электромоторы, работающие от подзаряжаемых аккумуляторных батарей, так и электромоторы, приводимые в движение водородными топливными элементами.

Аккумуляторные батареи или водородные топливные элементы?

Тем самым Daimler Truck кардинально отличается от своего немецкого конкурента Volkswagen. Его дочерняя компания по выпуску грузовиков и автобусов Traton, объединяющая бренды MAN и Scania, уже определилась. "Traton однозначно сделал ставку на электрические грузовики", - заявил глава холдинга Маттиас Грюндлер (Matthias Gründler) в марте 2021 года.

Впрочем, в интервью dpa Андреас Горбах в известной мере сам признал, что на данный момент электрические грузовики развиваются и внедряются быстрее, чем водородные. Задача отрасли, сказал он, состоит в том, чтобы суммарные издержки на приобретение и содержание грузовых электромобилей снизить до "уровня сегодняшних дизельных грузовиков" уже к середине 2020-х годов, а на соответствующее удешевление водородных машин он рассчитывает лишь во второй половине десятилетия.

Дело не столько в продажной цене автомобиля, уверен он, сколько в том, чтобы "у клиента после нескольких лет эксплуатации такого грузовика в кармане оставалось бы столько же денег, сколько там было бы при использовании дизельного грузовика". Чем быстрее клиенты почувствуют экономическую выгоду от использования альтернативных двигателей, тем быстрее будет расти их доля рынка, подчеркнул Андреас Горбах.

eActros - первый серийный грузовик Mercedes

Решить эту задачу будет непросто. Так, представленный в конце июня eActros, первый серийный электрический 25-тонный грузовик Mercedes-Benz с двумя электромоторами, производство которого начнется 1 октября на крупнейшем в мире заводе Daimler Trucks в немецком городе Вёрт-ам-Райн, будет стоить первоначально примерно в три раза дороже, чем аналогичный средний грузовик с дизельным двигателем.

Уже на той презентации представители компании упирали на то, что при оценке рентабельности электрических грузовиков владельцам дизельных аналогов следует учитывать все эксплуатационные расходы. Тут не только горючее, которое в Германии из-за целенаправленной налоговой политики государства будет год от года дорожать, но и смазочные материалы - автомобилям с электромоторами, в отличие от машин с ДВС, не требуется моторное масло, а также издержки на техническое обслуживание и ремонт.