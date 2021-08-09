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Ferrari не видит проблем с запретом ДВС с 2035 года
11:03 09.08.2021 |
Как известно, первый электрический суперкар марки Ferrari дебютирует в 2025 году - это обещал глава компании в очередном отчёте перед акционерами. Затем у итальянцев будет всего десять лет, чтобы перевести на электротягу и все остальные модели, поскольку Еврокомиссия решила с 2035 года полностью запретить продажу всех новых автомобилей, оснащённых бензиновыми или дизельными двигателями внутреннего сгорания. В Ferrari уверены, что справятся с этим.
В интервью изданию Reuters глава компании Ferrari Джон Элкан рассказал, что рассматривает запрет двигателей внутреннего сгорания как «возможность выпускать ещё более особые и уникальные продукты благодаря электрификации, электронике и другим технологиям, которые становятся доступными». Более того, топ-менеджер отметил, что марка приветствует решение Еврокомиссии стимулировать переход автопроизводителей на электрические силовые установки.
Ferrari начала электрификацию с модели LaFerrari ещё в 2013 году, затем появился SF90 Stradale с гибридной силовой установкой на базе V8 и недавно представленный 296 GTB с гибридным V6. Ожидается, что Purosangue, который дебютирует в следующем году, также получит гибридную силовую установку. Первый электрический Ferrari будет двухместным полноприводным суперкаром с четырьмя электромоторами - по одному на каждое колесо.
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