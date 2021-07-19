Mercedes-Benz полностью перейдёт на электрокары

Как сообщает издание Automotive News Europe со ссылкой на собственные источники в Mercedes-Benz, новая стратегия развития компании предполагает ускоренный переход на автомобили с электрическими силовыми установками, вследствие чего от большинства моделей с двигателем внутреннего сгорания марка планирует отказаться уже к 2030 году. Реализация программы будет зависеть от конкретных рынков и соответствующего развития зарядной инфраструктуры: при отсутствии в стране необходимого уровня электрификации Mercedes-Benz пока не будет прекращать продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами. Тем не менее, к концу нынешнего десятилетия электрическая версия появится у каждой модели немецкого бренда.

В текущем году Mercedes-Benz уже презентовал серийные электромобили EQA, EQB и EQS, а также концепт EQT. В начале осени на Мюнхенском автосалоне должен дебютировать электрический седан EQE и, по некоторым данным, флагман линейки электрических кроссоверов EQS SUV. 22 июля глава концерна Daimler Ола Каллениус озвучит детали новой стратегии развития, объявив о разработке нескольких новых платформ для электрических моделей и собственной операционной системы. Вероятно, топ-менеджер также расскажет о возможных сроках вывода из модельной линейки автомобилей с традиционными силовыми установками.