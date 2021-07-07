Audi начнёт зарабатывать на каждом электромобиле столько же, как на машине с ДВС, лишь через пару лет

Аккумуляторная батарея современного электромобиля является самой дорогой его частью и одной из самых тяжёлых, поэтому резервы снижения себестоимости пока преимущественно сосредоточены на этом направлении. Представители Audi ожидают, что прибыльность электромобилей марки сравняется с машинами, оснащёнными ДВС, лишь через два или три года.

Классические автопроизводители оказались в сложной ситуации. С одной стороны, им необходимо переходить на электротягу, существенным образом перестраивая все бизнес-процессы и производственную деятельность. С другой стороны, отказ от двигателей внутреннего сгорания будет постепенно подрывать доходы компании. Согласовать оба процесса нужно таким образом, чтобы не разориться в условиях готовности множества конкурентов осваивать манящий рынок электромобилей. Те производители, которые сразу начали предлагать электромобили, подобного «багажа» не имеют.

Марка Audi уже заявила, что с 2026 года все новые модели автомобилей будет оснащать исключительно электродвигателями, а последний двигатель внутреннего сгорания будет выпущен в 2033 году. При этом объёмы производства транспортных средств будут активно увеличиваться - с 2 млн машин в 2020 году до 3 млн штук к 2030 году. Чтобы реализовать все эти планы, Audi придётся увеличивать объёмы производства электромобилей и улучшать экономику этого процесса.

Как признался генеральный директор Audi Маркус Дюсманн (Markus Duesmann) в интервью изданию Der Spiegel, по уровню доходности электромобили марки поравняются с классическими моделями на ДВС только через два‒три года. В настоящее время Audi предлагает три электромобиля: e-tron, e-tron Q4 и e-tron GT. Компания собирается инвестировать средства в увеличение объёмов производства электромобилей, что в какой-то мере будет способствовать снижению себестоимости. Материнский концерн Volkswagen также рассчитывает наладить массовое производство тяговых батарей в Европе и активно вкладывается в разработку новых типов аккумуляторов. Все эти меры будут способствовать снижению затрат на выпуск электромобилей внутри концерна.