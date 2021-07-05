Daimler, Volvo и Traton планируют создать совместное предприятие, которое займется сетью зарядных станций для грузовиков

Три основных европейских производителя грузовиков - Daimler Trucks, AB Volvo и Traton Ч заявили, что планируют создать совместное предприятие для построения сети зарядных станций для электрических грузовиков дальнего следования и автобусов.

Отсутствие зарядной инфраструктуры было основным препятствием для массового внедрения транспортных средств на аккумуляторах, подпитывая опасения, связанные с невозможностью подзарядить электромобиль в пути.

Три компании, которые производят электрические грузовики и являются конкурентами друг друга, инвестируют в совместное предприятие 500 миллионов евро равными долями. Оно должно начать работу в 2022 году. Штаб-квартира СП будет находиться в Амстердаме.

«С этого момента мы будем открыты по всем направлениям, позволяя другим сторонам сотрудничать с нами и фактически участвовать капиталом в совместном предприятии», - приводит источник слова генерального директора Traton Маттиаса Грюндлера (Matthias Gruendler).

Цель СП - в течение пяти лет развернуть и эксплуатировать не менее 1700 станций зарядки.