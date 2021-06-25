Ferrari представила первый дорожный суперкар с двигателем V6

В линейке Ferrari появился новый гибрид. Внешне похожая на SF90 Stradale, берлинетта 296 GTB - это первый дорожный автомобиль итальянской марки с двигателем V6. До этого «шестёрки» Ferrari были прерогативой лишь формульных болидов, спортпрототипов и машин, выпускавшихся другими брендами. Обещано, что новинка разгоняется до первой «сотни» за 2,9 секунды, а её максимальная скорость составляет больше 330 километров в час.





Двухместную берлинетту в Ferrari называют «революционной», ведь, по сути, она открывает для марки новый сегмент. В названии суперкара зашифрованы первые цифры объема двигателя (2992 кубических сантиметра), число цилиндров и позиционирование - удовольствие от вождения вкупе с удобством ежедневной эксплуатации. Аббревиатура GTB обычно используется Ferrari именно для таких машин, быстрых и мощных, но при этом готовых к путешествию через континент.

Двухдверка ещё примечательна и тем, что на ней впервые для дорожных машин установлен двигатель V6. Агрегат разработан с чистого листа, имеет объем три литра, коленчатый вал из азотированной стали, турбокомпрессоры IHI в развале блока (схема Hot-V) и выдает 663 лошадиные силы. Между ДВС и восьмиступенчатым «роботом» DCT вдобавок встроен формульный электромотор MGU-K мощностью 167 сил и 315 Нм, так что суммарная отдача гибридной установки достигает 830 сил и 740 Нм момента.

Электромотор питается от батареи емкостью 7,45 киловатт-часа. Она расположена в полу, состоит из 80 ячеек и в одном блоке объединяет силовую структуру и охлаждающий контур, а потому более компактная, чем у SF90 Stradale. Берлинетту можно подзаряжать от сети и с помощью переключателя eManettino выбирать один из четырёх режимов работы её силовой установки - от полностью электрического eDrive (запас хода 25 километров) до высокопроизводительного Qualify, в котором батарея отдает больше энергии, чем получает обратно.

До ста 296 GTB разгоняется за 2,9 секунды, до 200 - за 7,3. На берлинетте впервые в отрасли используется шестипозиционный датчик Chassis Dynamic Sensor (измеряет ускорение и скорость вращения по трем осям), который вместе с новым контроллером АБС evo позволяет точнее дозировать тормозное усилие на задних колесах. Так, для замедления с 200 километров в час машине требуется 107 метров - это расстояние на 8,8 процента короче, чем у F8 Tributo. Максималка 296 GTB составляет 330 километров в час, а домашнюю трассу Фиорано суперкар проходит за 1:21, всего на две секунды медленнее SF90.

Аэродинамическая проработка купе вышла на новый уровень, и впервые активные элементы здесь используются не для снижения сопротивления воздуху, а для увеличения прижимной силы. Подъемный спойлер берлинетты выполнен в стиле LaFerrari и создает прижим, эквивалентный 100 килограммам.

При этом общая нагрузка на заднюю ось с опциональным пакетом Assetto Fiorano достигает 360 килограммов. Тормоза суперкара охлаждаются так же, как на SF90, - через специальные каналы, отлитые прямо в суппортах.

Цифровой кокпит двухдверки развивает идеи, заложенные SF90, и базируется на принципе когерентности, то есть взаимосвязи отдельных его элементов. Например, в выключенном состоянии все экраны на панели становятся полностью черными - модная на сегодняшний день shy tech - проекционный дисплей спрятан в обивку из дорогой кожи, а решетки динамиков сделаны не из металла, а термопластика под цвет передней панели.

Начальный Ferrari 296 GTB стоит 269 000 евро. При заказе пакета Assetto Fiorano с настроенными под трек амортизаторами Multimac, закрылками на переднем бампере, дающими 10 килограммов прижима, множеством деталей из углепластика снаружи и внутри, а также задним экраном из поликарбоната Lexan цена вырастет до 302 000 евро.