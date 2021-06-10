Ford представил компактный пикап Maverick

Пикап Ford Maverick представлен официально. Теперь это самый компактный грузовичок в модельном ряду «Голубого овала», а ещё - первый представитель класса, который «в базе» оснащен гибридной силовой установкой. Среди других фишек Maverick - интегрированная система крепления аксессуаров FITS и многофункциональная грузовая платформа Flexbed, позволяющая адаптировать доступное пространство под конкретные нужды.





Нынешний Ford Maverick - это идеологический приемник пикапа Courier, который, в свою очередь, был не чем иным, как перелицованной Mazda B-Series. Новинка базируется на платформе Ford Escape/Bronco Sport и уже «в базе» оснащена гибридной силовой установкой на базе мотора 2.5, работающего по экономичному циклу Аткинсона и сопряженного с бесступенчатой трансмиссией PowerSplit. Гибридная система развивает 194 лошадиные силы и 210 Нм крутящего момента, обеспечивая «Маверику» расход на уровне Honda Civic. По паспорту компактный пикап потребляет 5,88 литра бензина на 100 километров при общем запасе хода больше 500 миль, или 805 километров.

Бензоэлектрические «Маверики» идут только с передним приводом. Если нужен полный, то придется заказывать машину с турбомотором 2.0 EcoBoost мощностью 254 силы и 376 Нм момента. Коробка в этом случае тоже будет другая - восьмидиапазонный автомат. А ещё для машин без гибридной надстройки можно заказать опциональный пакет 4K Tow Package, с которым максимально допустимая масса буксируемого прицепа увеличивается со стандартных 907 до 1814 килограммов.

В оснащение Ford Maverick включены медиасистема с 8-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto; модем FordPass Connect с точкой доступа WiFi на 10 устройств; светодиодные фары, хотя фонари остались галогенными; а также комплекс безопасности Ford Co-Pilot360 с автоматическим управлением дальним светом и функцией экстренного торможения. За доплату предложены адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и ассистент Evasive Steering Assist, помогающий при объезде препятствий.

Фишка салона пикапа - система Ford Integrated Tether System, или FITS. Это крепление на торце центральной консоли для различные аксессуары: подстаканника, пепельницы, крючков для сумок или органайзера для кабеля. Все они могут хранится в отсеках под задними сиденьями, причем Ford хочет предоставить покупателям возможность самим создавать новые аксессуары, а точнее распечатывать их на 3D-принтере - для этого компания выложит в Сеть точные размеры FITS. Карманы в дверях пикапа вмещают планшет или ноутбук; подлокотники сделаны раздельными, чтобы между ними помещалась литровая бутылка.

Другой повод для гордости - грузовая платформа Flexbed. С помощью досок, которые вставляются в боковины, в ней можно зафиксировать груз, сделать стойку для велосипедов и байдарок, приподнять часть пола и многое другое. Внутри есть две фиксирующие скобы, четыре D-образных кольца и резьбовые отверстия по бокам для установки С-профиля с дополнительными крюками. И это не считая розеток для подключения электрооборудования (две на 12 и две на 110 вольт (в кузове и салоне), а также пары скоб на дверце, которые выступают в роли открывалок для бутылок.

Продажи Ford Maverick начнутся будущей осенью по цене от 19 995 долларов. В США пикап предложат в трех уровнях оснащения: XL, XLT и Lariat. Плюс для полноприводных XLT и Lariat можно будет заказать оффроуд пакет FX4. В него войдут внедорожные шины, перекалиброванная подвеска, дополнительная защита днища, ассистент спуска с горы и специальные режимы движения по песку и грязи. Но первым на рынок выйдет Maverick First Edition на основе версии Lariat. У него будет особый декор, глянцевая черная крыша и мягкая накладка грузовой платформы. Главным же конкурентом «Маверика» станет Hyundai Santa Cruz.



