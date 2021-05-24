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Руководство Daimler уверено, что у автомобилей на водородном топливе есть будущее
15:45 24.05.2021 |
Генеральный директор Daimler Truck Мартин Даум (Martin Daum) выразил уверенность в том, что грузовые автомобили на водородном топливе сыграют важную роль в сокращении вредных выбросов в транспортном секторе. Он не согласился с мнением главы Tesla Илона Маска (Elon Musk) и руководителя Volkswagen Герберта Дисса (Herbert Diess), которые неоднократно критиковали топливные элементы и говорили, что батарейное электрическое питание является единственным путём развития отрасли.
По мнению Даума, сосредотачиваться только на электрификации транспортных средств рискованно из-за нехватки необходимого для производства батарей сырья, а также проблем, связанных с отсутствующей или слабо развитой инфраструктурой зарядных станций для грузовиков и автобусов.
«Мы не можем позволить себе полагаться только на одну технологию для достижения климатических целей. До 2025 года основное внимание будет уделяться аккумуляторным электромобилям. В период с 2025 по 2035 годы нам понадобятся транспортные средства как на аккумуляторных батареях, так и на топливных элементах, потому что стремительно растущие требования к инфраструктуре требуют двустороннего подхода», - приводит Bloomberg слова Даума.
Стоит отметить, что водородные топливные элементы в течение многих лет рекламируются как потенциальная альтернатива двигателям внутреннего сгорания. Однако высокая стоимость их производства и слабо развитая заправочная инфраструктура препятствуют их более широкому распространению. Из-за этого топливные элементы остались далеко позади аккумуляторно-электрических силовых агрегатов, по крайней мере на рынке легковых автомобилей.
Электрификация коммерческого транспорта является более сложным процессом, поскольку речь идёт о массивных и тяжёлых транспортных средствах, которые используются для выполнения самых разных задач. Примечательно, что не так давно Daimler объединилась с Volvo, чтобы совместно работать в сфере создания автомобилей с топливными элементами.
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