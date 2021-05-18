Самый дорогой Mercedes-Maybach S-Class с мотором V12 оказался менее мощным, чем ожидалось

Самому мощному Mercedes-Maybach S-Class прочили шестилитровый мотор V12 с отдачей на уровне 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента, однако агрегат оказался слабее, чем ожидалось. Концерн Daimler раскрыл характеристики модели для немецкого рынка: мощность 12-цилиндрового двигателя составит 612 сил и 900 Нм момента.





В Германии уже открыт прием заказов на новинку, цены начинаются от 217,3 тысячи евро.

Mercedes-Maybach S 680 предложат с девятидиапазонным автоматом и впервые с системой полного привода 4Matic (ранее эта версия была доступна только с задним приводом). С места до «сотни» седан с 612-сильным V12 разгоняется за 4,5 секунды, что на 0,3 секунды меньше, чем требуется S 580 с агрегатом мощностью 503 силы. Таким образом, S 680 не только самый дорогой, но и самый динамичный седан в линейке. Максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 250 километров в час.

По данным автопроизводителя, седан с шестилитровым мотором V12 будет расходовать от 13,4 до 14,4 литра на 100 километров пути.

Столь большая разница в стоимости S 680 в России и Германии объясняется, в том числе, ценой дополнительного оборудования. Например, если немцы могут заказать двуцветную окраску кузова за 14,8 тысячи евро, то россиянам двухцветный «Майбах» доступен без доплат. В список оснащения модели включены «капитанские» кресла второго ряда, система автоматического открывания задних дверей, 20-дюймовые диски и полноуправляемое шасси.