Toyota придумала, как уберечься от кражи катализаторов

Концерн Toyota придумал, как уберечься от кражи катализаторов. На нейтрализаторы решено нанести маркировку, невидимую без специального оборудования. Считается, что метки на каталитических нейтрализаторах сделают их непривлекательными для воров, и злоумышленники будут обходить стороной модели Toyota и Lexus.

Маркировкой катализаторов на автомобилях концерна Toyota займётся фирма Smartwater. Эффективность новой технологии проверят в Великобритании: бесплатно для владельцев пометят нейтрализаторы на более чем ста тысячах старых машин. На программу выделен миллион фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов).

Toyota полагает, что скрытая маркировка катализаторов вынудит злоумышленников обходить модели японских фирм стороной, ведь если полиция обнаружит украденные детали с меткой, установить преступников не составит труда. Однако метод будет эффективным только в том случае, если силовикам удастся найти схрон с корпусами срезанных катализаторов, что возможно не всегда, ведь оболочка нейтрализатора не представляет для воров особой ценности.

Проблема похищения каталитических нейтрализаторов актуальна по всему миру, поэтому автогиганты вынуждены искать технические решения, которые осложнят жизнь ворам. Та же Toyota предлагает защитить катализатор специальными пластинами, чтобы на демонтаж детали уходило больше времени.

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Интерес злоумышленников понятен: в выпускных системах современных автомобилей используются драгоценные и редкоземельные металлы, в частности палладий и родий. С продажи одного катализатора можно выручить около 3000 долларов.

