В США поймали похитителей катализаторов — ущерб составил 750 000 долларов

Полиция США поймала банду похитителей каталитических нейтрализаторов. Злоумышленники орудовали в Калифорнии более года, и за это время дорогостоящей детали лишились как минимум 250 автомобилей. Ущерб составил по меньшей мере 750 тысяч долларов, а в криминальном бизнесе задействовали десятки человек.

По данным американской полиции, только в городском округе Лос-Анджелес количество краж каталитических нейтрализаторов за год выросло вчетверо.

Преступники повредили сотни автомобилей, отдавая предпочтение гибридам Toyota Prius (из-за лучшей сохранности катализаторов) и полноразмерным пикапам (из-за размера катализаторов и удобства их демонтажа).

Калифорнийским силовикам пришлось разработать целую спецоперацию, чтобы обезвредить преступников. Сыщики задержали 19 человек, а в ходе обыска обнаружили схрон с 250 украденными катализаторами, а также 100 тысяч долларов наличными. Ущерб от действий банды превышает отметку 750 тысяч долларов.

Хотя в Калифорнии банда обезврежена, полицейские просят владельцев автомобилей не расслабляться, ведь число краж катализаторов растёт едва ли не во всех штатах.

Интерес злоумышленников понятен: в выпускных системах современных автомобилей используются драгоценные и редкоземельные металлы, в частности палладий и родий. Унция (31,1 грамма) палладия в США стоит от 2400 долларов, а унция родия - в десять раз дороже. С продажи одного катализатора можно выручить около 3000 долларов!



