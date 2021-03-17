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В США поймали похитителей катализаторов — ущерб составил 750 000 долларов
11:59 17.03.2021 |
Полиция США поймала банду похитителей каталитических нейтрализаторов. Злоумышленники орудовали в Калифорнии более года, и за это время дорогостоящей детали лишились как минимум 250 автомобилей. Ущерб составил по меньшей мере 750 тысяч долларов, а в криминальном бизнесе задействовали десятки человек.
По данным американской полиции, только в городском округе Лос-Анджелес количество краж каталитических нейтрализаторов за год выросло вчетверо.
Преступники повредили сотни автомобилей, отдавая предпочтение гибридам Toyota Prius (из-за лучшей сохранности катализаторов) и полноразмерным пикапам (из-за размера катализаторов и удобства их демонтажа).
Калифорнийским силовикам пришлось разработать целую спецоперацию, чтобы обезвредить преступников. Сыщики задержали 19 человек, а в ходе обыска обнаружили схрон с 250 украденными катализаторами, а также 100 тысяч долларов наличными. Ущерб от действий банды превышает отметку 750 тысяч долларов.
Хотя в Калифорнии банда обезврежена, полицейские просят владельцев автомобилей не расслабляться, ведь число краж катализаторов растёт едва ли не во всех штатах.
Интерес злоумышленников понятен: в выпускных системах современных автомобилей используются драгоценные и редкоземельные металлы, в частности палладий и родий. Унция (31,1 грамма) палладия в США стоит от 2400 долларов, а унция родия - в десять раз дороже. С продажи одного катализатора можно выручить около 3000 долларов!
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