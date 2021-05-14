Представлен Mercedes-Maybach S-Class с мотором V12

Mercedes-Maybach S-Class нового поколения обзавелся самой мощной версией с индексом S 680: такой седан оснащен двигателем V12 объемом 6,0 литра. В компании пока не раскрывают динамические характеристики S 680 и не подтверждают появившуюся ранее информацию, что новинка получит полный привод.

Дебют топового S 680 приурочили к столетнему юбилею первой самостоятельной модели Maybach под названием W3. Она производилась в период с 1921 по 1926 год и за эти пять лет была выпущена в количестве 305 экземпляров. Ни один из них не сохранился до наших дней.

Подробностей о новом Mercedes-Maybach S 680 пока мало. Компания опубликовала серию фотографий, на которые, в частности, попали шильдик V12 и индекс модели. Точная отдача 12-цилиндрового двигателя не названа: на предшественнике агрегат выдавал 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.