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Представлен Mercedes-Maybach S-Class с мотором V12
23:32 13.05.2021 |
Mercedes-Maybach S-Class нового поколения обзавелся самой мощной версией с индексом S 680: такой седан оснащен двигателем V12 объемом 6,0 литра. В компании пока не раскрывают динамические характеристики S 680 и не подтверждают появившуюся ранее информацию, что новинка получит полный привод.
Дебют топового S 680 приурочили к столетнему юбилею первой самостоятельной модели Maybach под названием W3. Она производилась в период с 1921 по 1926 год и за эти пять лет была выпущена в количестве 305 экземпляров. Ни один из них не сохранился до наших дней.
Подробностей о новом Mercedes-Maybach S 680 пока мало. Компания опубликовала серию фотографий, на которые, в частности, попали шильдик V12 и индекс модели. Точная отдача 12-цилиндрового двигателя не названа: на предшественнике агрегат выдавал 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.
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