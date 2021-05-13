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Представлен электрический компактвэн Mercedes-Benz EQT Concept
12:45 13.05.2021 |
Подразделение Mercedes-Benz Vans представило электрический компактвэн EQT Concept. Новинка предвосхищает дебют лёгких коммерческих «Мерседесов» следующего поколения: утилитарная топливная версия будет называться Citan, пассажирская модификация с ДВС - T-Class. Вся линейка создана совместно концернами Daimler и Renault.
Mercedes-Benz EQT Concept представляет собой электрическую версию актуального компактвэна Renault Kangoo. В основе прототипа длиннобазная версия Kangoo, поэтому новинка на полметра длиннее обычного французского однообъёмника: длина/ширина/высота EQT Concept равны соответственно 4945/1863/1826 миллиметрам. По габаритам электрокар Mercedes-Benz чуть больше, чем Volkswagen Caddy Maxi. Целевая аудитория EQT - семьи с детьми и любители активного отдыха.
Дизайн Mercedes-Benz EQT оригинальный: концепт оформлен в духе электрической линейки Mercedes-EQ. У компактвэна стильная светящаяся заглушка, имитирующая радиаторную решётку, интегрированная светодиодная оптика, необычные 21-дюймовые «аэродинамичные» колёса и соединённые лентой стоп-сигнала фонари. Из других особенностей - потайные дверные ручки. Правда, серийный EQT наверняка будет выглядеть проще и получит более традиционные фары и диски.
В салоне скрыть «родство» с Renault Kangoo оказалось сложнее, хотя дизайнеры Mercedes-Benz заменили переднюю панель, дверные карты и информационно-развлекательный комплекс. У EQT фирменные «турбины» дефлекторов вентиляции, мультимедиасистема MBUX и «мерседесовский» руль, но блок климат-контроля, приборная панель, линия остекления и расположение селектора выбора ездовых режимов выдают французскую разработку. Концептуальный EQT семиместный, но в серию пойдут в том числе и менее вместительные пятиместные модификации.
О технической начинке Mercedes-Benz EQT Concept пресс-служба умолчала, но Renault Group в своё время озвучила предварительные характеристики будущего Kangoo E-Tech Electric. Французский компактвэн оснастят 102-сильным (245 Нм) электромотором и тяговой батареей ёмкостью 45 киловатт-часов, что позволит электрическому Kangoo проезжать без подзарядки 265 километров по циклу WLTP. Похожих параметров следует ждать и от серийного EQT.
Премьера серийных Mercedes-Benz Citan/eCitan состоится до конца года, более роскошные T-Class/EQT дополнят гамму в 2022-м. Ожидается, что и топливные, и электрические версии компактвэнов Mercedes-Benz в точности повторят по технике Renault Kangoo и будут выпускаться на французском заводе Renault Group. В будущем свой аналог Kangoo выпустит другой партнёр Renault - фирма Nissan.
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