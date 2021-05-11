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Nissan продал свою долю в Daimler за миллиард евро
11:44 11.05.2021 |
В марте текущего года французская компания Renault избавилась от пакета акций немецкого концерна Daimler, а теперь аналогичный поступок совершил и Nissan.
Как сообщает издание Automotive News со ссылкой на собственные источники в компании, японский автопроизводитель Nissan продал свою долю в концерне Daimler - 1,5 процента акций примерно по 69,85 евро за штуку. Ожидается, что по итогам сделки Nissan выручит чуть более миллиарда евро. Renault, однако, продал свой пакет акций хоть немного, но всё же более выгодно - по 72,41 евро за штуку. Nissan и Renault обменялись пакетами акций с Daimler десять лет назад, чтобы укрепить промышленное партнёрство. Продуктом этой коллаборации стал, к примеру, пикап Mercedes-Benz X-Class, который был разработан на базе Nissan Navara. Масштабный проект так и не обрёл рыночного успеха, поэтому автомобиль был снят с производства в 2020 году.
Продажа ценных бумаг не повлияет на сотрудничество между компаниями, утверждают инсайдеры - просто перекрёстное владение акциями больше не является необходимым условием для реализации дальнейших планов альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и Daimler. В прошлом году появились слухи, что Nissan собирается продать свой пакет из 34 процентов акций японской компании Mitsubishi из-за негативного прогноза по восстановлению от финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Позже эту информацию опровергли - представители Nissan назвали её спекуляцией.
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