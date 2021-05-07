Ferrari рассекретила два суперкара с мощнейшим V12

Компания Ferrari представила купе 812 Competizione и его открытую версию с приставкой A. Обе модели получили мощнейшую негибридную силовую установку в истории дорожных моделей марки из Маранелло - переработанный 6,5-литровый мотор V12, форсированный до 830 лошадиных сил и способный раскручиваться до 9500 оборотов в минуту.





Двигатель для новых купе и тарги значительно переработали, заменив поршни и шатуны, в результате чего разница в мощности V12 по сравнению с 812 Superfast и 812 GTS составила 30 лошадиных сил. Крутящий момент при этом снизился с 718 до 692 Нм. Пиковый момент достигается при 9250 оборотах в минуту, а максимальные обороты выросли с 8900 до рекордных 9500 в минуту.

Ferrari 812 Competizione

Мотор работает в тандеме с семидиапазонной роботизированной коробкой, которую перенастроили, уменьшив время переключения на пять процентов. На разгон с места до первой «сотни» купе 812 Competizione тратит 2,85 секунды - всего на 0,05 секунды меньше, чем предшественник. Максимальная скорость осталась прежней и составляет 340 километров в час.

Кроме форсировки мотора на улучшение динамики повлиял перестроенный кузов с новыми бамперами, крупным диффузором с прямоугольными патрубками выхлопной системы по бокам, иными крыльями, боковыми юбками и сплиттерами, а также алюминиевой «крышкой» с воздуховодами вместо заднего стекла. Цели всех манипуляций - улучшить аэродинамику, увеличить прижимную силу и повысить эффективность охлаждения тормозов и 6,5-литрового двигателя.

812 Competizione А

Благодаря множеству углепластиковых деталей, в том числе колесных дисков, масса двухдверки составила 1487 килограммов - на 38 килограммов меньше, чем у 812 Superfast. Кроме этого, обе модели получили обновленное полноуправляемое шасси Virtual Short Wheelbase версии 3.0 и систему Side Slip Angle Control 7.0, помогающую контролировать автомобиль в заносе.

Что касается тарги 812 Competizione A (от итальянского Aperta - «открытая»), то ее динамические характеристики пока не раскрыты - их обещают раскрыть позднее. Также остаются засекреченными цены и тираж новинок.