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Мем о «девочке-катастрофе» продали за 180 ETH
09:49 30.04.2021 |
Героиня мема «Девочка-катастрофа» Зои Рот продала знаменитое фото в виде NFT за 180 ETH (почти $500 000 на момент написания).
Как пишет Insider, токен выставили на аукцион 16 апреля. Цена выросла до 180 ЕТН, на тот момент оценивавшихся в $430 000. NFT приобрел пользователь под ником 3FMusic.
Рот сохранит авторские права на изображение и будет получать 10% от каждой перепродажи NFT.
Популярные мемы все чаще продают в виде NFT. Среди них - мем-гифка Nyan Cat, мем о невезучем Брайане и мем «Жуй сраку» от украинского YouTube-канала «Телебачення Торонто».
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