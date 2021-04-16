Финансовые новости
- |
- 16.04.21
- |
- 23:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Популярный мем «Телебачення Торонто» продали в виде NFT за $2500
22:32 16.04.2021 |
Украинский YouTube-канал «Телебачення Торонто» продал на NFT-аукционе популярный мем «Жуй сраку». Цена токена составила 1,1111 ETH ($2500 на момент продажи).
Токен представляет видеоролик с ведущей сатирического дайджеста новостей «#@)₴?$0» Ярославой Кравченко.
«Мем «Жуй сраку» не надо объяснять, он говорит сам за себя и призывает жевать сраку. Это можно делать во множестве ситуаций», - говорится в описании NFT.
Торги проходили на платформе OpenSea.
«Благодаря упорному противостоянию и многочисленным щедрым повышениям ставок на криптоаукционе Украина получила первый драгоценный мем. Хорошее начало для отечественного NFT-рынка», - отметили в сообщении.
Победитель аукциона под ником green-haired-hetman уже получил права на владение мемом.
В дальнейшем представители «Телебачення Торонто» планируют выпустить новые NFT.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке успокоили перед выходными, но на следующей неделе он может вырасти на выплатах по ОВГЗ
ТОП-НОВОСТИ
|Броманс с Макроном за спиной у Меркель. Зачем Зеленский съездил в Париж
|Женитесь на Украине: К чему приведут непрерывные напрашивания в НАТО и ЕС
|Депутаты от «Евросолидарности» и «Батькивщины» пытаются отменить голосование в целом за законопроект об изменениях, касающихся института старост
|Вадим Денисенко: Закон об олигархах нужен для зачистки политического поля от конкурентов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке успокоили перед выходными, но на следующей неделе он может вырасти на выплатах по ОВГЗ
|Популярный мем «Телебачення Торонто» продали в виде NFT за $2500
|НБУ вторую неделю подряд не выходил с интервенциями на межбанк
|АМКУ начал расследование против ПриватБанка и Ощадбанка за завышение ставки интерчейндж
|Депозитные ставки для физлиц 16.04.21
|НБУ и IFC подписали договор о сотрудничестве для развития «зеленого» финансирования в Украине
Это интересно
|Тысячи беспилотников Cruise Origin заступят на службу в такси Дубая
|Google представила язык программирования Logica для работы с данными
|Bentley представила открытую версию Continental GT Speed
|Sony представила середнячок Xperia 10 III — дисплей OLED, защита от воды и 5G
|«Мошенник века» Бернард Мэдофф умер в американской тюрьме
|Sony представила Xperia 5 III — компактный флагман на Snapdragon 888 с продвинутой камерой
|Citroen представил флагманский кроссовер-лифтбек C5 X