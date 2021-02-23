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Знаменитую анимацию Nyan Cat продали на аукционе за 300 Ether ($550000)
12:02 22.02.2021 |
Всего за несколько дней на криптовалютной платформе Foundation удалось найти покупателя для выставленной на аукцион знаменитой анимации Nyan Cat.
Летящий через космос радужный котик Nyan Cat прославился на весь интернет почти 10 лет назад. Его создал Крис Торрес (Chris Torres) в 2021 году и залил анимацию с японской популярной мелодией в качестве сопровождения на YouTube.
В честь грядущего юбилея Торрес создал высококачественную обновлённую версию популярного мема и выставил её на аукцион аукцион Crypto Art.
Произведение искусства в итоге продали за 300 Ether ($550000).
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