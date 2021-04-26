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Новый Mercedes-Maybach S-Class: теперь и с шестью цилиндрами
14:41 26.04.2021 |
Спустя пять месяцев после мировой премьеры нового Mercedes-Maybach S-Class у лимузина появилась «младшая» версия с шестицилиндровым мотором. Дебют упрощённого «Майбаха» с индексом «480» состоялся в Шанхае. Со временем Mercedes-Maybach S 480 начнут продавать по всему миру, но пока модель доступна только в Китае.
Китай стал одним из первых рынков, где новый Mercedes-Maybach S-Class доступен к заказу. Однако в Поднебесной продажи начнутся не с анонсированных ранее версий S 580 (V8 4.0 M176, 503 силы, 700 Нм) или S 680 (V12 6.0 M279, 630 сил, 1000 Нм), а с более выгодной по налогу модификации S 480 с шестью цилиндрами.
Под капотом базового «Майбаха» рядная 3,0-литровая «шестёрка» M256, которая развивает 367 лошадиных сил и 500 Нм - столько же, сколько на S 450 прошлого поколения. Агрегат дополнен 48-вольтовым стартер-генератором EQ Boost, который добавляет 22 лошадиные силы и 250 Нм тяги на разгоне. Трансмиссия стандартная: 9-ступенчатый «автомат» и полный привод 4Matic.
Если не открывать капот, «младший» Maybach можно отличить только по шильдикам, ведь ограничений по опциям для шестицилиндровой модели не предусмотрено. Для 3,0-литрового лимузина можно заказать управляемую заднюю ось, активную гидропневматическую подвеску E-Active Body Control, фары Digital Light с 1,3 миллиона микрозеркал в каждом блоке, раздельные мультиконтурные задние кресла и многое другое.
В Китае цены на Mercedes-Maybach S 480 4Matic стартуют с 1 468 000 юаней ($225000). Других моторов для флагмана в Поднебесной пока не предлагают, поэтому об «экономии» относительно восьмицилиндровой модификации рассуждать не приходится. Однако кроссовер Mercedes-Maybach GLS 480 с тем же двигателем в Китае оказался на четверть дешевле топ-версии GLS 600 - аналогичный порядок цен ожидается и для лимузина.
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