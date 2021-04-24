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Ferrari показала новый лимитированный суперкар
22:42 23.04.2021 |
Слухи о появлении у купе Ferrari 812 Superfast экстремальной версии подтверждены. Компания опубликовала изображения берлинетты, заодно раскрыв некоторые технические данные. Главное - автомобиль сохранил атмосферный V12, причем этот двигатель стал самым мощным из тех, что когда-либо ставили на дорожные Ferrari.
Между тем у новой берлинетты Ferrari пока нет собственного имени - его раскроют только 5 мая, во время полноценной онлайн-премьеры. По слухам, суперкар назовут 812 GTO или 812 Imola. Зато точно известно, что специалисты из Маранелло вложили в автомобиль весь свой более чем 70-летний опыт. Во-первых, купе получило улучшенный двигатель F140 (V12 с углом развала блока 65°), который развивает 830 сил и раскручивается до 9500 оборотов в минуту, - причем оба этих показателя рекордные для Ferrari. До этого самими мощными переднемоторными суперкарами в гамме были близнецы Monza SP1/SP2 с отдачей 810 сил. Во-вторых, лимитированной двухдверке полностью пересмотрели аэродинамику и увеличили прижимную силу.
По словам производителя, сотрудникам центра стиля Ferrari и спецам по аэродинамике удалось добиться беспрецедентной для дорожной машины проработки. Для этого им пришлось поменять форму воздухозаборников в переднем бампере, плюс добавить по краям небольшие «плавники»; переделать диффузор и пересмотреть конфигурацию выпускного тракта. Но больше всего в глаза должны бросаться накладка из цельного куска алюминия на месте заднего стекла, которую снабдили генераторами вихрей, и поперечина на капоте в форме бумеранга, меняющая восприятие общих пропорций машины.
Также берлинетта обзавелась полноуправляемым шасси и системой контроля боковых скольжений Side Slip Control версии 7.0. А ещё благодаря широкому использованию углепластика машина оказалась легче исходного 812 Superfast. Всё это, разумеется, скажется на динамике суперкара, но настолько, пока неясно. Да и в полной мере оценить автомобиль, судя по всему, смогут только самые преданные из клиентов Ferrari. К слову, даже обычный 812 Superfast с 800-сильным двигателем нельзя назвать медленным. Суперкар разгоняется до «сотни» за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 340 километров в час.
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