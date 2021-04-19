Mercedes-Benz показал 7-местный электрический кроссовер EQB

В линейке Mercedes-Benz появился третий электрический кроссовер. К EQC и EQA присоединился 7-местный EQB - «батарейный» аналог GLB с иной силовой установкой и оптимизированной аэродинамикой. Премьера в Китае не должна смущать: Mercedes-Benz EQB окажется «глобальной» моделью, которая продаётся во всем мире.





У Mercedes-Benz EQB тот же кузов, что и у обычного GLB, но за счёт другого обвеса габаритная длина возросла на символические 50 миллиметров.

Проще всего отличить новый электрокар по заглушке вместо радиаторной решётки, каплевидным фарам, дневным ходовым огням во всю ширину корпуса, а также специальным «аэродинамичным» колёсным дискам. Сзади появились новый бампер и иная пятая дверь с диодной лентой стоп-сигнала.

В Китае продажи Mercedes-Benz EQB начнутся с полноприводной двухмоторной модификации «350 4Matic» с 292-сильной силовой установкой и тяговой батареей ёмкостью 80 киловатт-часов. Запас хода - 478 километров по циклу NEDC или 419 километров по более реалистичному замеру WLTP.

За пределами Поднебесной ожидаются и другие версии: вероятно, базовым будет переднеприводный Mercedes-Benz EQB 250 со 190-сильным электромотором и аккумулятором на 66,5 киловатт-часа, а топовым - двухмоторный EQB AMG. Впрочем, «глобальная» премьера EQB ещё впереди - модификации для Европы и США рассекретят в течение года.

Внутри отличия между EQB и GLB минимальны: у электромобиля свой скин приборной панели и иной интерфейс медиасистемы MBUX. Ещё один маркер «батарейной» силовой установки - бронзовый декор.

Наличие тяговой батареи под полом не повлияет на возможности трансформации салона: второй ряд кресел по-прежнему можно смещать продольно в диапазоне 140 миллиметров, а сложенные кресла образуют ровный пол. В Поднебесной EQB будет 7-местным по умолчанию, в Европе третий ряд сидений предложат в качестве опции.

Багажник электромобиля немного меньше, чем у топливного аналога: полезный объём пятиместного EQB - от 495 до 1710 литров, тогда как обычный GLB предлагает от 570 до 1805 литров.

Пока не опубликованы даже китайские цены на Mercedes-Benz EQB. Вероятно, в Поднебесной электрический кроссовер поступит в продажу летом, а до Европы новинка доберётся осенью.



