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Ferrari выпустит электрический суперкар раньше намеченного срока
15:59 19.04.2021 |
Глава Ferrari сообщил акционерам компании, что премьера первого в истории итальянской марки суперкара с электрической силовой установкой состоится ранее, чем планировалось - уже в 2025 году.
Как сообщает издание Automotive News Europe, в Маранелло ускорили работы над первым в истории Ferrari полностью электрическим автомобилем. Глава марки Джон Элкан в очередном отчёте перед акционерами компании пообещал, что первый электросуперкар дебютирует уже в 2025 году. О первом электрическом «Феррари» пока мало что известно: из прошлогодней патентной заявки понятно лишь то, что это будет двухместный полноприводный суперкар с четырьмя электромоторами - по одному на каждом колесе. Подобная схема позволит гибко распределять тягу по колёсам и при необходимости использовать систему рекуперации кинетической энергии.
Однако в Ferrari при этом не сообщали даже приблизительную дату премьеры электрокара, отмечая только, что первый электросуперкар в истории бренда появится явно позже 2025 года - потому что для итальянской компании важно не просто выпустить электрическую модель лишь потому, что это уже сделали все остальные, а предложить при этом что-то действительно новое. Инженеров «Феррари» категорически не устраивал существующий уровень развития технологий применительно ко времени зарядки аккумуляторов и запасе хода. Вероятно, эти проблемы удалось тем или иным образом решить.
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