Илон Маск соврал? Тим Кук утверждает, что никогда не общался с главой Telsa относительно поглощения автомобильной компании

В конце прошлого года Илон Маск заявил, что в своё время, когда дела у Tesla шли совсем плохо, он связался с главой Тимом Куком, чтобы обсудить возможность продажи Tesla купертинскому гиганту. Однако тогда глава Apple якобы отказался от встречи.

Самое интересное, что, по словам самого Кука, он вообще никогда не общался с Маском.

"Вы знаете, я никогда не разговаривал с Илоном, хотя испытываю огромное восхищение и уважение к компании, которую он построил. Я думаю, что Tesla проделала невероятную работу, не только установив лидерство, но и удерживая лидерство в течение такого длительного периода времени в области электромобилей. Так что я очень признателен им".

Конечно, мы не знаем подробностей, и заочно утверждать, что кто-то из глав двух гигантских компаний врёт, вряд ли стоит, но как минимум эта ситуация очень странная.