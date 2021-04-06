Финансовые новости
- |
- 06.04.21
- |
- 13:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Илон Маск соврал? Тим Кук утверждает, что никогда не общался с главой Telsa относительно поглощения автомобильной компании
11:29 06.04.2021 |
В конце прошлого года Илон Маск заявил, что в своё время, когда дела у Tesla шли совсем плохо, он связался с главой Тимом Куком, чтобы обсудить возможность продажи Tesla купертинскому гиганту. Однако тогда глава Apple якобы отказался от встречи.
Самое интересное, что, по словам самого Кука, он вообще никогда не общался с Маском.
"Вы знаете, я никогда не разговаривал с Илоном, хотя испытываю огромное восхищение и уважение к компании, которую он построил. Я думаю, что Tesla проделала невероятную работу, не только установив лидерство, но и удерживая лидерство в течение такого длительного периода времени в области электромобилей. Так что я очень признателен им".
Конечно, мы не знаем подробностей, и заочно утверждать, что кто-то из глав двух гигантских компаний врёт, вряд ли стоит, но как минимум эта ситуация очень странная.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Хуже будет всем. Как власть решила сэкономить на больничных
|«Ширка-2021», Тимошенко и люди Коломойского: Почему «слуги» заговорили о широкой коалиции
|Украинская делегация грубо нарушила дипломатический протокол в Катаре
|Доллар подешевел 5 апреля из-за пасхальных выходных в Европе, но банкиры обещают новое подорожание
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Учёные впервые в истории подключили человеческий мозг к компьютеру по беспроводной сети
|Sony экспериментирует с активной подвеской и системой активного шумоподавления для автомобилей
|Илон Маск соврал? Тим Кук утверждает, что никогда не общался с главой Telsa относительно поглощения автомобильной компании
|Mercedes-Benz подтвердил скорую отставку родстера AMG GT
|Google выиграла у Oracle в Верховном суде многолетнюю тяжбу об использовании Java
|Самым мощным электрокаром BMW станет кроссовер iX M60
Это интересно
|Спутниковый интернет системы Starlink начал работать гораздо быстрее
|Культовый Hummer возрожден в виде внедорожника с гигантским клиренсом
|В Apple придумали, как предотвратить растрескивание складных дисплеев в месте сгиба
|Япония и США будут сообща искать пути выхода из полупроводникового кризиса
|В смартфоне Pixel 6 будет использован собственный ARM-процессор Google
|Китайский 7-нм графический процессор Big Island «почти готов» к массовому производству
|Xiaomi Black Shark 4 Pro стал самым производительным смартфоном марта по версии AnTuTu