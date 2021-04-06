Mercedes-Benz подтвердил скорую отставку родстера AMG GT

Босс подразделения Mercedes-AMG Филипп Шеймер подтвердил скорую отставку родстера AMG GT. Топ-менеджер заявил, что двухдверка будет заменена новым Mercedes-AMG SL. На будущем купе и четырёхдверок AMG GT сокращение не скажется: эти модели останутся в гамме.

В беседе с изданием Car & Driver Филипп Шеймер объяснил скорую отставку семейства родстеров AMG GT стремлением избежать внутренней конкуренции между двухдверками с мягкой крышей. Ставку сделают на более современный AMG SL - новый спорткар обзаведётся полным приводом, а платформа предусматривает создание гибридных модификаций.

Босс Mercedes-AMG подчеркнул, что хотя новый SL останется комфортным автомобилем для дальних путешествий, характер двухдверки поменяется, ведь модель впервые целиком разработана в Аффальтербахе и имеет «сильную гоночную родословную». Силовые агрегаты нового SL остаются секретом, и Шеймер дал понять, что родстер получит уникальные двигатели, не унифицированные с другими AMG. Также SL не станет 800-сильным супергибридом - для топ-версии приготовят другую систему.

Что касается других проектов, то новых экстремальных разработок наподобие Mercedes-AMG One от немецкого автопроизводителя можно не ждать. Однако в Аффальтербахе не намерены превращать все «горячие» модели в электрокары или заряжаемые гибриды - на некоторых спорткарах сохранится бензиновый ДВС с лёгкой формой электрификации и 48-вольтовым стартер-генератором.