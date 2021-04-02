Mercedes-AMG раскрыл подробности о 800-сильном гибриде E Performance

Отделение Mercedes-AMG анонсировало стратегию электрификации силовых установок. В ней выделены два основных направления: создание высокопроизводительных гибридов E Performance и AMG-производных электрических моделей, в основе которых лежит архитектура Electric Vehicle Architecture (EVA). Первенцем нового плана станет 800-сильный лифтбек Mercedes-AMG GT 73.

До конца года Mercedes-AMG представит гибрид GT 73, который получит бензоэлектрическую силовую установку модульной конструкции. В ней установленный спереди битурбомотор M 177 V8 4.0, дополненный стартер-генератором и сопряженный с автоматом AMG Speedshift MCT-9G, сочетается с электромотором на задней оси. Разработанные собственными силами AMG компактный электрический привод Electric Drive Unit (EDU) и батарея на 6,1 киловатт-часа положительно сказались на ездовых качествах, а заодно улучшили статическую развесовку по осям.

Узел EDU объединил в едином корпусе синхронный электромотор с постоянными магнитами (204 силы; 320 Нм), двухступенчатую коробку передач и электронноуправляемый дифференциал. При этом он способен как гибко распределять тягу между задними колесами, так и кратковременно перебрасывать её на переднюю ось. Для этого сохранена полноприводная трансмиссию AMG Performance 4Matic+ с механической связью через карданный вал и полуоси. Суммарная отдача в 816 сил и 1000 Нм пока называется «технически возможной». Как и разгон до ста менее чем за три секунды.

Силовая установка гибридов Mercedes-AMG E Performance работает в одном из шести режимов - от полностью электрического Electric, в котором лифтбек может разгоняться до 130 километров в час, до «злого» Race, предназначенного для закрытых гоночных треков. Также сохранены профили AMG Dynamics, меняющие алгоритмы работы полного привода, системы стабилизации и заднего дифференциала. Система рекуперации предлагает четыре уровня интенсивности на выбор и даже позволяет ездить «в одну педаль», как на электромобиле.

При резких торможениях батарея подпитывается с мощностью до 90 киловатт. Сам 400-вольтовый блок, созданный в сотрудничестве с инженерами Mercedes-AMG Petronas, весит 89 килограммов и состоит из 560 литий-ионных ячеек. Каждая заключена в отдельный охлаждающий модуль с толщиной стенок всего несколько миллиметров, по которым циркулируют 14 литров специальной непроводящей жидкости. Оптимальная температура в 45 градусов поддерживается даже на треке, когда батарея активно отдает и принимает энергию. Пиковая мощность блока HPB80 - 150 киловатт (204 силы), постоянная - 70 киловатт (95 сил).

Младшие модели Mercedes-AMG тоже получат аналогичную гибридную систему, но вместо V8 на них будет стоять доработанная «четверка» М 139, причем продольно. От агрегата на модели A 45 S мотор отличается наличием встроенного стартер-генератора и электрического турбонагнетателя Garrett с системой MGU-H, как у болидов Формулы-1. Правда, на дорожных машинах технология решена в несколько упрощенном виде. Компактный электромотор, «зажатый» между колесом турбины и колесом компрессора, не извлекает энергию из выхлопных газов для зарядки батареи, а лишь раскручивает вал турбокомпрессора, устраняя турболаг.

Двухлитровый двигатель с электрическим наддувом вместо 421 лошадиной силы выдает 449, а помогает ему все тот же 204-сильный электромотор на задней оси. Первым опробовать новшество сможет грядущий Mercedes-AMG C 63 4Matic+ EQ Power Sport. По предварительной информации, суммарная отдача гибридной установки на нём составит больше 558 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента против 510 сил и 700 Нм у восьмицилиндрового предшественника С 63 S. А время разгона до сотни сократится с 4,0 до 3,5 секунды.

Наконец, в этом году Mercedes-AMG выпустит свой первый электромобиль. В его основе будет лежать платформа EVA, то есть речь идет либо о производной EQS, либо EQE. Электрокар сможет разгоняться до «сотни» за четыре секунды, а его максимальная скорость составит 250 километров в час. Обещаны все атрибуты AMG-версий: колеса, декор и аэродинамические элементы, плюс фирменный синтетический звук. Судя по описанию, новинку будут позиционировать на уровне моделей с индексами 43 и 53.