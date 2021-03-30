Финансовые новости
- |
- 30.03.21
- |
- 18:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Mercedes-Benz раскрыл салон EQS — электрического аналога S-Класса
12:29 30.03.2021 |
Mercedes-Benz раскрыл салон роскошного лифтбека EQS - модели, которая позиционируется, как электрический аналог S-Класса. Главным техническим новшеством станет появление мультимедиасистемы MBUX Hyperscreen с 56-дюймовым экраном во всю ширину передней панели. Публичный дебют Mercedes-Benz EQS состоится 15 апреля.
О мультимедиасистеме MBUX Hyperscreen пресс-служба Daimler рассказывала отдельно, но фотографии интерьера серийного электрокара показали только сейчас.
Три дисплея - 12,3-дюймовый экран приборной панели, 17,7-дюймовый тачскрин по центру и 12,3-дюймовый сенсорный монитор перед пассажиром - соединены бесшовно, а крепится Hyperscreen через «турбины» дефлекторов вентиляции по краям. Центральные воздуховоды замаскированы, а «физические» кнопки вроде запуска двигателя и аварийной световой сигнализации переместились на центральный тоннель.
Другие особенности мультимедисистемы MBUX Hyperscreen - тактильная обратная связь, впечатляющая энерговооружённость (за работу комплекса отвечает вычислительная платформа с восьмиядерным процессором и 24 гигабайтами оперативной памяти) и интегрированные музыкальные сервисы. Электроника способна самообучаться, реагировать на жесты и передних, и задних седоков, также есть голосовое управление.
Топовые Mercedes-Benz EQS оснастят 710-ваттной аудиосистемой Burmester с 15 динамиками, причём акустика сможет подражать звукам ДВС или создавать особый «звуковой ландшафт», например, имитировать звуки дождя, леса или морского прибоя. Помимо MBUX Hyperscreen электрический флагман Mercedes-Benz можно оснастить проекционным дисплеем с функцией дополненной реальности.
Возможности персонализации широчайшие: базовые EQS получат обычный интерьер с вертикально-ориентированным 12,8-дюймовым тачскрином и 12,3-дюймовым «планшетом» приборной панели (как у нового S-Класса), а у спортивных версий AMG Line появится руль со сдвоенными спицами, как на обновлённом E-Классе. Вероятно, по комфорту для задних пассажиров EQS не уступит топливному Mercedes-Benz S-Класса.
Экстерьер нового электромобиля пока держится в секрете, но известно, что EQS окажется пятидверным лифтбеком с рекордным для серийных машин коэффициентом аэродинамического сопротивления Cx - 0,2. По этому показателю EQS сопоставим с Tesla Model S (0,208). Также покупатели смогут рассчитывать на необычные пропорции с коротким передним свесом и длинной базой. Пятидверный EQS станет первой моделью Mercedes-Benz, разработанной с нуля вокруг электрической платформы MEA.
Премьера электромобиля Mercedes-Benz EQS состоится 15 апреля, а продажи в Евросоюзе планируют начать в августе. Осенью состоится дебют «младшей» модели EQE, созданной на той же платформе, а в следующем году на рынок выйдут кроссоверы EQS-SUV и EQE-SUV.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Самоуспокоение Зеленского: что не так с «нормандскими» инициативами Банковой
|В МВФ скептически относятся к идее налоговых амнистий в целом
|Работодателей обяжут работать с сотрудниками по новым условиям: Кабмин взялся за права трудящихся
|Олигархи, оппозиция или Запад: Кто первым притормозит Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Смарт-ТВ: мультимедийная панель или полезный для работы гаджет
В РУБРИКЕ
|Четвёртый запуск прототипа SpaceX Starship на высоту 10 км закончился взрывом
|Полиция поймала члена итальянской мафии благодаря его кулинарному блогу на YouTube
|Представлен Xiaomi Mi 11 Ultra — лучший камерофон по версии DxOMark и первый смартфон, снимающий лучше профессиональной камеры
|Представлен Xiaomi Mi 11 Pro — флагман с продвинутой камерой, большой батареей и ценой от 650 евро
|Mercedes-Benz раскрыл салон EQS — электрического аналога S-Класса
|Renault построит завод по переработке батарей электромобилей
Это интересно
|Honda, Kawasaki, Suzuki и Yamaha будут производить одинаковые аккумуляторы для своих электрических мотоциклов
|Mercedes-Benz разработал новый бензиновый двигатель
|Volkswagen прекращает разработку новых моторов вслед за Audi
|США намерены за 10 лет уменьшить стоимость солнечной электроэнергии на 60%
|Торговое представительство США готовит повышенные тарифы для шести стран, принявших законы о цифровых налогах
|Неизвестная публике картина Ван Гога продана за 13 млн евро. Она никогда не выставлялась
|СБУ блокировала вывоз янтаря: изъято более тонны камней и 170 кг ювелирных изделий