Mercedes-Benz раскрыл салон EQS — электрического аналога S-Класса

Mercedes-Benz раскрыл салон роскошного лифтбека EQS - модели, которая позиционируется, как электрический аналог S-Класса. Главным техническим новшеством станет появление мультимедиасистемы MBUX Hyperscreen с 56-дюймовым экраном во всю ширину передней панели. Публичный дебют Mercedes-Benz EQS состоится 15 апреля.





О мультимедиасистеме MBUX Hyperscreen пресс-служба Daimler рассказывала отдельно, но фотографии интерьера серийного электрокара показали только сейчас.

Три дисплея - 12,3-дюймовый экран приборной панели, 17,7-дюймовый тачскрин по центру и 12,3-дюймовый сенсорный монитор перед пассажиром - соединены бесшовно, а крепится Hyperscreen через «турбины» дефлекторов вентиляции по краям. Центральные воздуховоды замаскированы, а «физические» кнопки вроде запуска двигателя и аварийной световой сигнализации переместились на центральный тоннель.

Другие особенности мультимедисистемы MBUX Hyperscreen - тактильная обратная связь, впечатляющая энерговооружённость (за работу комплекса отвечает вычислительная платформа с восьмиядерным процессором и 24 гигабайтами оперативной памяти) и интегрированные музыкальные сервисы. Электроника способна самообучаться, реагировать на жесты и передних, и задних седоков, также есть голосовое управление.

Топовые Mercedes-Benz EQS оснастят 710-ваттной аудиосистемой Burmester с 15 динамиками, причём акустика сможет подражать звукам ДВС или создавать особый «звуковой ландшафт», например, имитировать звуки дождя, леса или морского прибоя. Помимо MBUX Hyperscreen электрический флагман Mercedes-Benz можно оснастить проекционным дисплеем с функцией дополненной реальности.

Возможности персонализации широчайшие: базовые EQS получат обычный интерьер с вертикально-ориентированным 12,8-дюймовым тачскрином и 12,3-дюймовым «планшетом» приборной панели (как у нового S-Класса), а у спортивных версий AMG Line появится руль со сдвоенными спицами, как на обновлённом E-Классе. Вероятно, по комфорту для задних пассажиров EQS не уступит топливному Mercedes-Benz S-Класса.

Экстерьер нового электромобиля пока держится в секрете, но известно, что EQS окажется пятидверным лифтбеком с рекордным для серийных машин коэффициентом аэродинамического сопротивления Cx - 0,2. По этому показателю EQS сопоставим с Tesla Model S (0,208). Также покупатели смогут рассчитывать на необычные пропорции с коротким передним свесом и длинной базой. Пятидверный EQS станет первой моделью Mercedes-Benz, разработанной с нуля вокруг электрической платформы MEA.

Премьера электромобиля Mercedes-Benz EQS состоится 15 апреля, а продажи в Евросоюзе планируют начать в августе. Осенью состоится дебют «младшей» модели EQE, созданной на той же платформе, а в следующем году на рынок выйдут кроссоверы EQS-SUV и EQE-SUV.