Mercedes-Benz разработал новый бензиновый двигатель

Фирма Mercedes-Benz разработала новый бензиновый двигатель. Рядный шестицилиндровый 2,5-литровый турбомотор появился на кроссовере Mercedes-Benz GLE 450 для китайского рынка, где заменил 3,0-литровую «шестёрку» M 256. Изменения сделаны в угоду местным потребителям: менее объёмный агрегат позволит сэкономить на налогах.

Мотористы Mercedes-Benz сумели сократить рабочий объём с 2999 до 2498 кубических сантиметров, не потеряв в отдаче: новый двигатель развивает те же 367 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента, что и «глобальная» «турбошестёрка» M 256; также сохранён 48-вольтовый стартер-генератор.

И пиковая мощность, и пиковая тяга 2,5-литрового агрегата достигаются в менее широком диапазоне, поэтому новинка уступает в эластичности 3,0-литровому мотору. Однако рядовой потребитель изменения едва ли почувствует: GLE 450 с двигателем объёмом 2,5 литра развивает прежние 250 километров в час, а разгон с места до 100 километров в час занимает не 5,7, а 5,9 секунды. Зато расход топлива сократился примерно на 0,1 литра на 100 километров пробега в смешанном цикле.

Для китайских клиентов Mercedes-Benz важнее, что с появлением нового турбомотора версия GLE 450 4Matic подешевела на четыре процента или 35 тысяч юаней, а налоговая ставка сократилась вдвое. Компромиссов покупка 2,5-литрового кроссовера не предполагает: для GLE 450 4Matic доступен прежний набор опций.

Необычная система налогообложения в Поднебесной подарила миру целый ряд «нишевых» моделей. Например, только в Китае продаются Mercedes-Benz G-Class с 2,0-литровым мотором и 1,5-литровый Mercedes-Benz CLS.