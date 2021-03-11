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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Дополненная реальность и голосовой помощник Audi: раскрыт салон Q4 e-tron

23:37 10.03.2021 |

Транспорт

Дополненная реальность и голосовой помощник Audi: раскрыт салон Q4 e-tron

 

Компания Audi показала интерьер серийного Q4 e-tron - четвертого электрического кроссовера. Новинке обещаны две необычные опции: проекционный дисплей диагональю около 70 дюймов с функцией дополненной реальности и голосовой ассистент, который активируется фразой «Hey, Audi!».


В основе кроссовера Auddi Q4 e-tron лежит платформа MEB - та же, на которой построены Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq iV. В Audi обещают, что премиальный электрокар будет одним из самых вместительных в классе. Например, объем багажника Q4 e-tron варьируется от 520 до 1490 литров в зависимости от положения спинок задних сидений, в салоне предусмотрено несколько отсеков для хранения общим объемом 24,8 литра, а в дверях имеются ниши для литровых бутылок.

Дополненная реальность и голосовой помощник Audi: раскрыт салон Q4 e-tron

 

Но главное его новшество - огромный проекционный дисплей с дополненной реальностью, его диагональ составит около 70 дюймов. Водитель видит информацию на расстоянии трех и 10 метров перед автомобилем: на переднем плане выводятся указания навигации и скорость, а на дальнем - данные об автомобиле впереди.

Дополненная реальность и голосовой помощник Audi: раскрыт салон Q4 e-tron

 

Еще одна новая функция - собственный голосовой ассистент Audi, который, например, может ответить на вопрос о ближайшей зарядной станции.

Дополненная реальность и голосовой помощник Audi: раскрыт салон Q4 e-tron

 

Что же касается другого оборудования, то для Q4 e-tron предусмотрены 10,1-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы MMI (позже будет доступен и вариант с дисплеем диагональю 11,6 дюйма - самый большой, который ставится на автомобили Audi), центральная подушка безопасности и спортивные кресла (в некоторых комплектациях).

Дополненная реальность и голосовой помощник Audi: раскрыт салон Q4 e-tron

 

Клиенты смогут выбрать один из девяти вариантов оформления интерьера, пять для базовой версии и четыре для интерьера S-Line, включая отделку их эко-замши, созданной из переработанных пластиковых бутылок.

Дополненная реальность и голосовой помощник Audi: раскрыт салон Q4 e-tron

 

Ожидается, что Q4 e-tron предложат с двухмоторной электрической установкой на 306 лошадиных сил, полным приводом и батареей емкостью 77 киловатт-часов. С места до 100 километров в час кроссовер будет разгоняться за 6,3 секунды, максимальная скорость составит 180 километров в час, а запас хода - около 450 километров.

Дополненная реальность и голосовой помощник Audi: раскрыт салон Q4 e-tron

 

Ожидается, что Q4 e-tron предложат с двухмоторной электрической установкой на 306 лошадиных сил, полным приводом и батареей емкостью 77 киловатт-часов. С места до 100 километров в час кроссовер будет разгоняться за 6,3 секунды, максимальная скорость составит 180 километров в час, а запас хода - около 450 километров.


Дополненная реальность и голосовой помощник Audi: раскрыт салон Q4 e-tron

 

Дополненная реальность и голосовой помощник Audi: раскрыт салон Q4 e-tron

 

Дополненная реальность и голосовой помощник Audi: раскрыт салон Q4 e-tron

 

Дополненная реальность и голосовой помощник Audi: раскрыт салон Q4 e-tron

 

Дополненная реальность и голосовой помощник Audi: раскрыт салон Q4 e-tron

 
Дополненная реальность и голосовой помощник Audi: раскрыт салон Q4 e-tron
 

Дополненная реальность и голосовой помощник Audi: раскрыт салон Q4 e-tron

 

Дополненная реальность и голосовой помощник Audi: раскрыт салон Q4 e-tron

 
По материалам: Motor.ru
 

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