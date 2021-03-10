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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Mercedes-Benz S-Class обзавелся новой базовой версией и подешевел

12:48 10.03.2021 |

Транспорт

Mercedes-Benz S-Class обзавелся новой базовой версией и подешевел

 

Mercedes-Benz S-Class серии W223 обзавелся новой базовой версией и подешевел на 22 процента. Расширение линейки двигателей началось с китайского рынка - модификация S 400 L дебютировала именно в Поднебесной. Сэкономить удалось, дефорсировав шестицилиндровый двигатель M 256 и отказавшись от части опций.

Новый Mercedes-Benz S 400 доступен в Китае только с длиннобазным кузовом и задним приводом. Под капотом рядная 3,0-литровая бензиновая «турбошестёрка», которая развивает 313 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Относительно версии S 450 силовой агрегат «придушен» на 54 лошадиные силы и 50 Нм.

Mercedes-Benz S-Class обзавелся новой базовой версией и подешевел

 

Трансмиссия у Mercedes-Benz S 400 L прежняя - 9-скоростной «автомат»; системе старт-стоп помогает стартер-генератор EQ Boost, он же добавляет 22 лошадиные силы и 250 Нм при интенсивном разгоне. Даже базовый S-Class вполне динамичный: разгон с места до 100 километров в час занимает 5,9 секунды.

Mercedes-Benz S-Class обзавелся новой базовой версией и подешевел

 

Снаружи флагман Mercedes-Benz с «младшим» двигателем можно отличить по 18-дюймовым легкосплавным дискам, тогда как и S 450, и S 500 положены более крупные 19-дюймовые колёса. Салон тоже незначительно упрощён, но список опций не урезан: для «четырёхсотого» можно заказать тот же набор дополнительного оборудования, что и для «старших» комплектаций.

Mercedes-Benz S-Class обзавелся новой базовой версией и подешевел

 

Дебют Mercedes-Benz S 400 L позволил китайскому представительству марки снизить стартовую цену на 259 тысяч юаней или на 22 процента. Отныне базовый S-Class стоит 899 800 юаней, за версию S 450 с задним приводом нужно выложить 1 миллион 158 тысяч 800 юаней, а за полноприводный 435-сильный S 500 4Matic - 1 миллион 818 тысяч 800 юаней Дизельные S-Классы в Поднебесной не продаются.


Mercedes-Benz S-Class обзавелся новой базовой версией и подешевел
По материалам: Motor.ru
 

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