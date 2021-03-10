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Мощнейший Mercedes-Benz украсили уникальными дисками за 20 тысяч долларов
09:47 10.03.2021 |
Бюро Wheelsandmore украсило уникальными дисками мощнейший серийный Mercedes-Benz - лимитированное купе AMG GT Black Series. Диски из сплава алюминия и магния с пятью сдвоенными спицами оценили без малого в 20 тысяч долларов. За дополнительную плату в Wheelsandmore готовы заняться чип-тюнингом двигателя.
Уникальность дисков от Wheelsandmore в том, что ателье выпустит всего 25 комплектов. Вдобавок, интересен способ крепления: колёса фиксируются на ступице одной центральной гайкой через специальный адаптер. Кроме того, 20-дюймовые диски Wheelsandmore лёгкие: передние весят 9 килограммов, задние - 12 килограммов.
Нестандартный способ крепежа не вызвал вопросов у немецкого технадзора TUV - диски Wheelsandmore сертифицированы в Германии. Оригинальные колёса доступны в шести цветах в сочетании с безальтернативными шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 размерности 285/30 R20 спереди и 335/30 R20 сзади. Также можно заказать более производительные тормозные суппорты - они пригодятся, если владелец решит поменять прошивку двигателя M178 LS.
После вмешательства стороннего ателье отдача «битурбовосьмёрки» с плоским коленвалом увеличивается с 730 лошадиных сил и 800 Нм до 789 лошадиных сил и 870 Нм. Форсировка достигается путём замены электронного блока управления двигателем. Тюнеры утверждают, что после прошивки максимальная скорость купе возрастёт с 325 до 336 километров в час.
Пока опубликована только цена комплекта уникальных дисков Wheelsandmore - 16 557 евро. Во сколько обойдётся замена тормозов и форсировка мотора не сообщается: полный прайс-лист мастера опубликуют, когда закончат работу над кастомной выхлопной системой.
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