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Электрический Mercedes-Benz EQC обзавелся двумя новыми версиями
15:58 19.02.2021 |
Компания Mercedes-Benz представила две новые версии электрокара EQC для Европы: начальную 400 4Matic и 400 4Matic AMG Line со спортивным дизайном. Первая стоит от 66 068 евро, а вторая - 73 208 евро.
Кроссовер Mercedes-Benz EQC 400 4Matic AMG Line получит одноименный спорт-пакет, который включает черную радиаторную решетку с хромированными элементами, глянцевые черные декоративные вставки, черный диффузор, корпуса наружных зеркал, окрашенные в цвет кузова, и 19-дюймовые диски. В список оснащения также включены кресла с развитой боковой поддержкой и комбинированной обивкой из кожи и микрофибры Dinamica c прострочкой серого цвета, спортивное рулевое колесо и педали с черными прорезиненными вставками.
Кроссовер Mercedes-Benz EQC 400 4Matic AMG Line получит одноименный спорт-пакет, который включает черную радиаторную решетку с хромированными элементами, глянцевые черные декоративные вставки, черный диффузор, корпуса наружных зеркал, окрашенные в цвет кузова, и 19-дюймовые диски. В список оснащения также включены кресла с развитой боковой поддержкой и комбинированной обивкой из кожи и микрофибры Dinamica c прострочкой серого цвета, спортивное рулевое колесо и педали с черными прорезиненными вставками.
Между тем, на рынке Китая продается еще менее мощный вариант EQC: модификация 350 4Matic с 286-сильной установкой и батареей емкостью 79,2 киловатт-часа. Однако за пределами страны такой электрокар пока не представлен.
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