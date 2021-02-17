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Audi даст еще один шанс электрическому R8
15:59 16.02.2021 |
Генеральный директор Audi Маркус Дюсманн заявил, что электрификация модельного ряда является ключевой целью компании. В связи с этим глава марки предположил, что в будущем инженеры могут возродить электрический R8. Даже несмотря на то, что первый электрокар не имел успеха.
Впервые R8 e-tron дебютировал в 2015 году на Женевском автосалоне. Электрический спорткар оборудовали двухмоторной силовой установкой, отдача которой составляла 456 лошадиных сил и 920 Нм. До «сотни» модель разгонялась за 3,9 секунды. Максимальная скорость составляла 250 километров в час. Несмотря на все преимущества, электрический R8 оказался провальным.
Основной проблемой стали дорогие аккумуляторы. Из-за чего стоимость модели составила миллион евро (примерно 89 миллионов рублей по текущему курсу). За полгода производства компании удалось продать менее ста электрических купе, после чего проект закрыли. После оглушительной неудачи представители Audi заявили, что компания больше не планирует выпускать электрическую версию R8 до тех пор, пока технология создания аккууляторных батарей не станет доступной.
В настоящий момент марка запустила производство электрического седана e-tron GT, который собирают на той же производственной линии, что и бензиновые R8. По словам главы Audi Маркуса Дюсманна, если у компании возникнет необходимость в создании электрической версии R8, предприятие без проблем справится с поставленной задачей.
Однако ожидать появления в ближайшее время электрического R8 не стоит.
В феврале прошлого года сообщалось, что третье поколение Audi R8 электрифицируют в том или ином виде, чтобы соответствовать строгим экологическим нормам. В то же время представители немецкой марки заявили, что постараются сохранить классический бензиновый V10 любой ценой.
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