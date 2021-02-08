Концерн Daimler разделят и переименуют в Mercedes-Benz

Немецкий концерн Daimler ждут масштабные перемены: руководство решило разделить его на две независимых компании - «легковую» Mercedes-Benz Cars & Vans и «грузовую» Daimler Trucks & Buses.

Наблюдательный совет и правление концерна Daimler объявили о фундаментальном изменении корпоративной структуры. В рамках повышения эффективности бизнеса концерн решено разделить на две независимые друг от друга компании и переименовать: легковые автомобили и микроавтобусы будет выпускать Mercedes-Benz Cars & Vans, а грузовики и автобусы - Daimler Trucks & Buses. Все связанные с реорганизацией формальности должны быть согласованы и утверждены в третьем квартале. Руководство Daimler считает, что независимое управление должно помочь компаниям быстрее принимать решения и стать ещё более гибкими и конкурентоспособными производителями.

«Это исторический момент для Daimler и начало глубоких преобразований. Mercedes-Benz Cars & Vans и Daimler Trucks & Buses становятся отдельными бизнесами со своими группами потребителей, технологическими путями и потребностями в капитале. Мы уверены в финансовой и операционной устойчивости наших подразделений», - отметил нынешний глава концерна Ола Каллениус, который после разделения возглавит «легковую» компанию. Руководить «грузовой» компанией будет член правления концерна Мартин Даум. Контрольный пакет Daimler Trucks & Buses будет распределён между нынешними акционерами концерна.