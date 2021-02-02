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Mercedes-Benz может выпустить модель меньше A-Class
16:59 02.02.2021 |
Mercedes-Benz рассматривает возможность выпуска новых компактных моделей, которые будут меньше по размерам, чем нынешнее семейство A-Class и кроссовер GLA, сообщает немецкое издание AutoBild.
Первые слухи о возможном появлении новых моделей начального уровня появились еще летом прошлого года. Тогда главный инженер Mercedes-Benz по разработке компактных автомобилей Аксель Хейкс и руководитель отдела испытаний Йохен Эк намекнули, что модульная платформа MFA дает возможность пополнить продуктовую линейку новыми моделями, которые бы уступали по габаритам существующим A-Class и GLA.
AutoBild в свою очередь уточняет, что укороченный вариант A-Class без задних дверей могут представить уже в 2022 году. Позже, в 2023 году, появится его кросс-версия с увеличенным дорожным просветом, рейлингами на крыше и защитным пластиковым обвесом. По умолчанию кроссовер будет переднеприводным.
Однако официального подтверждения этим слухам пока нет. В ближайших планах автопроизводителя - подготовка к выпуску флагманского электрокара EQS, который появится на рынке в 2022 году.
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