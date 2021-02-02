Brabus прокачал Mercedes-AMG A 45, сохранив трехлетнюю гарантию

Тюнинг-мастерская Brabus прокачала актуальный Mercedes-AMG A 45 S в кузове W177. Специалисты из Боттропа форсировали двигатель хот-хэтча, занизили подвеску и заменили колёсные диски. Вмешательство Brabus не повлияет на гарантию: обязательства ателье будут действовать три года при пробеге до 100 тысяч километров.

Хот-хэтч Mercedes-AMG A 45 S в интерпретации тюнеров называется Brabus B45, хотя изменения точечные: механики увеличили отдачу турбомотора 2.0 M139 на 29 лошадиных сил и 50 Нм, установили регулируемые стойки подвески с возможностью занижения на 30 миллиметров, а штатные диски заменили на 20-дюймовые Monoblock Z.

Прогресс достигается за счёт перепрограммирования электронного блока управления двигателем и модернизации воздушного фильтра. Также владелец Brabus B45 сможет менять настройку выхлопа. Brabus B45 c 450-сильным мотором быстрее «стокового» Mercedes-AMG A 45 S в разгоне с места до 100 километров в час на 0,2 секунды.

Опционально для Brabus B45 можно заказать перешивку интерьера. Клиент вправе выбрать кожу любого цвета, персонализировать дизайн обшивки, доплатить за фирменный декор Brabus, в том числе за коврики и накладки на педали. Цена доработок индивидуальна, а у демонстрационного хот-хэтча интерьер не тронут.

С точки зрения увеличения производительности тюнинг-кит Brabus скромный: например, ателье Posaidon может увеличить мощность Mercedes-AMG A 45 S до 525 лошадиных сил, а некоторые проекты позволяют снять с «турбочетвёрки» 2.0 под 600 лошадиных сил.

Однако Brabus предлагает на свой тюнинг гарантию три года или 100 тысяч километров, так что умеренная форсировка происходит не в ущерб надёжности. Демонстрационный Brabus B45 немецкое ателье продаёт за 75 тысяч евро, и это выгодная сделка, ведь новый Mercedes-AMG A 45 S в Германии стоит от 63 тысяч евро.