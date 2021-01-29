В рейтинге крупнейших автобрендов сменился лидер

За 2020 год компании Toyota (и входящим в ее состав брендам) удалось реализовать почти 9,53 миллиона новых автомобилей, что на 11,3 процента меньше, чем в 2019 году. С таким результатом Toyota обогнала Volkswagen и возглавила рейтинг крупнейших автомобильных компаний в мире, сообщает Bloomberg.

Для сравнения, Volkswagen за прошлый год продал 9,305 миллиона машин - на 15,2 процента меньше, чем за 2019-й. Bloomberg отмечает, что пандемия коронавируса серьезно повлияла на продажи немецкого бренда, в особенности на европейском рынке. При этом Япония и азиатский регион в целом пострадали от пандемии в меньшей степени, чем Европе и США, что позволило Toyota вырваться вперед по продажам.

Из отчета, опубликованного Toyota, следует, что мировые продажи автомобилей сократились впервые за 9 лет, а машин всех марок концерна (включая Daihatsu и Hino) - впервые за 5 лет. Особенно сильно снизились объемы реализации машин за пределами Японии - на 12,3 процента, до 7,37 миллиона штук. В частности, на рынках Латинской Америки продажи Toyota сократили на 31,2 процента, а в Индонезии - на 44,7 процента. В России спрос на автомобили Toyota и ее «дочек» упал на 10,5 процента, примерно до 114 тысяч машин.

Что же касается Volkswagen, то он бессменно возглавлял рейтинг крупнейших автомобильных концернов по объемам продаж с 2016 по 2019 год.