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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Представлен электрокар Mercedes-Benz EQA с запасом хода 426 километров

14:04 21.01.2021 |

Транспорт

Представлен электрокар Mercedes-Benz EQA с запасом хода 426 километров

 

Компания Mercedes-Benz представила еще один электрический кроссовер - модель получила обозначение EQA. Новинка способна проехать на одной зарядке 426 километров, а в движение ее приводит 190-сильный электромотор. В Германии, где Mercedes-Benz EQA появится уже весной этого года, электрокар оценили в 47 540 евро.


По габаритам и дизайну EQA похож на GLA: он на 53 миллиметра длиннее GLA (4463 миллиметра) и на девять миллиметров выше (1620 миллиметров), а ширина и расстояние между осями у кроссоверов одинаковые и составляют 1834 и 2729 миллиметров соответственно. Коэффициент аэродинамического сопротивления электрокара составляет 0.28 - такой же, как и у GLA.

Представлен электрокар Mercedes-Benz EQA с запасом хода 426 километров

 

Пока модель представлена в единственной модификации EQA 250 с электромотором мощностью 190 лошадиных сил (140 кВт) и батареей емкостью 66,5 киловатт-часа, которая обеспечивает запас хода в 426 километров по циклу WLTP и 486 километров по NEDC. С такой установкой электрический кроссовер набирает первую «сотню» за 8,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 160 километров в час.

Представлен электрокар Mercedes-Benz EQA с запасом хода 426 километров

 

Пополнить заряд батареи с 10 до 80 процентов можно за полчаса, но только при использовании станции быстрой зарядки. Зарядка от обычного 11-киловаттного устройства переменного тока займет 5 часов и 45 минут.

Представлен электрокар Mercedes-Benz EQA с запасом хода 426 километров

 

В список оборудования включены фронтальные и коленная подушки, шторки безопасности, адаптивная светодиодная оптика, система удержания в полосе и функция превентивного торможения, а также 18-дюймовые диски. Интерьер полностью повторяет GLA, за исключением новых вариантов отделки и оформления меню мультимедийной системы и графики навигации. Размер экрана варьируется от 7 до 10,25 дюйма в зависимости от уровня оснащения, также предусмотрены атмосферная подсветка и спортивный мультируль. За доплату можно заказать панорамную крышу и декоративные элементы цвета розового золота на дефлекторах вентиляции.


В Mercedes-Benz уже подтвердили появление двухмоторной модификации EQA с установкой мощностью 272 лошадиные силы, а также версии с запасом хода более 500 километров по циклу WLTP. Когда именно они будут представлены, в компании не уточняют.

Представлен электрокар Mercedes-Benz EQA с запасом хода 426 километров

 

EQA - один из четырех электромобилей суббренда EQ, которые по плану должны дебютировать в 2021 году. В частности, Mercedes-Benz покажет флагманский EQS, который станет самым дорогим электрическим автомобилем марки.


Представлен электрокар Mercedes-Benz EQA с запасом хода 426 километров

 

Представлен электрокар Mercedes-Benz EQA с запасом хода 426 километров

 

Представлен электрокар Mercedes-Benz EQA с запасом хода 426 километров

 

Представлен электрокар Mercedes-Benz EQA с запасом хода 426 километров

 
По материалам: Motor.ru
 

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