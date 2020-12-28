Toyota выпустила крошечный электрокар. Он меньше, чем Smart

В Японии стартовали продажи крошечного электрокара Toyota под названием C+Pod. Сити-кар с пластиковым кузовом предназначен для коротких поездок на небольшие расстояния и пока предлагается только корпоративным клиентам. Рядовым японцам C+Pod, стоимость которого стартует с 1 650 000 иен ($16000), станет доступен только в 2022 году.

По габаритам Toyota C+Pod уступает даже Smart ForTwo: его длина достигает 2490 миллиметров, ширина - 1290 миллиметров, а высота - 1550 миллиметров. Для сравнения, размеры двухместного Smart равны 2695х1663х1555 миллиметрам. Расстояние между осями электрокара составляет 1780 миллиметров, а дорожный просвет - 145 миллиметров.

За счет пластиковых кузовных панелей удалось добиться и весьма скромной массы - она варьируется от 670 до 690 килограммов в зависимости от оснащения. Еще одна особенность C+Pod - маленький радиус поворота, который равен всего 3,9 метра.

Сити-кар укомплектован диодной оптикой и 13-дюймовыми шинами, спереди в подвеске применены стойки McPherson. Салон для экономии места оставили без центрального тоннеля. На передней панели расположены крупные аналоговые элементы управления функциями автомобиля и режимами движения, а также монохромный дисплей, заключенный в толстую белую рамку.

Двигатель Toyota C+Pod расположен сзади. Его максимальная мощность составляет всего 9,2 киловатт, или 12,5 лошадиной силы, а крутящий момент - 56 Нм. Скорость, которую способен развить заднеприводный электрокар, не превышает 60 километров в час. Мотор запитывается от литий-ионного аккумулятора объемом 9,06 киловатт-часа, размещенного под полом. Он обеспечивает запас хода до 150 километров, а также может служить источником энергии для бытовых приборов. На полную зарядку уходит от пяти до 16 часов.