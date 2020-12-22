Воздух в салоне Mercedes-Benz EQS будет таким же чистым, как в операционной

Компания Mercedes-Benz присоединилась к числу производителей, которые начали внедрять более эффективные системы фильтрации воздуха в салоне автомобилей. Первыми опробовать новую технологию смогут покупатели электрического лифтбека EQS. Специально для него в Штутгарте разработали климатическую установку, способную обеспечить бактериологическую чистоту, как в операционной.

Будущий флагман «зеленой» линейки Mercedes-EQ выйдет на рынок в следующем году. Но уже сейчас компания готовит клиентов к тому, что это будет самый технологичный и безопасный автомобиль в её истории. Помимо мультимедиа MBUX, дополненной искусственным интеллектом и механизмом самообучения, электрический лифтбек обзаведется сложной и высокоэффективной системой фильтрации воздуха. Она использует фильтр HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance) и впервые в отрасли сертифицирована по стандарту DIN EN 1822.

Это значит, что в салоне EQS биологическая чистота воздуха будет, как в операционной или лабораторной «чистой комнате». Размер HEPA-фильтра, занявшего освободившееся пространство под капот, - больше четырех уложенных рядом листов формата A4, а объем - около 10 литров. Он задерживает мелкодисперсные аэрозольные частицы PM 2.5, оксиды азота, сернистый ангидрид (один из основных газов, загрязняющих атмосферу) и неприятные запахи. Все это часть стратегии Progressive Luxury (прогрессивная роскошь), согласно которой Mercedes-Benz «откроет клиентам доступ к инновационным технологиям и экологичным сервисам мобильности».

Один из таких сервисов - Mercedes me Charge. Со следующего года компания начнет предоставлять гарантию того, что электричество, использованное за каждую зарядную сессию, получено из возобновляемых источников энергии. Доступ к терминалам будет у владельцев моделей Mercedes-EQ и заряжаемых гибридов. А к 2039 году Mercedes-Benz сам станет полностью CO₂-нейтральным. Вся производственная цепочка - от добычи сырья до утилизации батареей - не будет оказывать пагубного воздействия на экологию. Причем пункт об экологичности включат в типовой договор с подрядчиками. Плюс Мерседес станет активнее использовать вторсырье.

Сборку флагманского Mercedes-Benz EQS наладят на заводе Factory 56 в Зиндельфингене, Германия. Автомобиль использует модульную архитектуру EVA (electric vehicle architecture) и технически повторяет концепт Vision EQS. Параметры батареи лифтбека неизвестны, но зато известен пробег без подзарядки - 700 километров по циклу WLTP.