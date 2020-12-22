В течение двух лет Aston Martin представит десять новинок

Главный исполнительный директор Aston Martin Тобиас Моерс, ранее занимавший аналогичную должность в Mercedes-AMG, рассказал о планах по расширению продуктовой линейки бренда. По словам топ-менеджера, в течение двух лет британская марка представит десять новых вариантов существующих моделей, причем в приоритете будет кроссовер DBX.

Моерс не уточняет, какие модели обзаведутся новыми модификациями, однако кое-что всё-таки известно. Согласно последним данным, превращение Lagonda (принадлежит Aston Martin) в электрический бренд поставлено на паузу и все силы брошены на развитие семейства DBX. Причем для кроссовера заявлено сразу несколько новых вариаций - от семиместной и «купе» до гибридной и электрической.

А вот чего в Aston Martin не скрывают, так это происхождение силовых установок для будущих моделей. Как и прежде, поставщиком выступит Mercedes-AMG. Только теперь астоновские агрегаты будут разрабатывать в индивидуальном порядке. То же самое относится к гибридным и электрическим системам: их Aston Martin будет закупать у AMG и с его помощью адаптировать под собственные нужды. Первый гибрид компания может представить в 2023 году, а первый электромобиль - не позднее 2026 года.

При всем при этом британцы не планируют отказываться от классических двигателей. Машины с ДВС останутся в строю как минимум до 2030 года, когда в Великобритании начнет действовать запрет на их продажу. Правда, в Aston Martin надеются и дальше продавать такие автомобили и даже попытаются сохранить моторы V12 - но это уже будет зависеть от спроса.

Не скрывают в Aston Martin и происхождения силовых установок для будущих моделей. Как и прежде, поставщиком выступит Mercedes-AMG, только теперь астоновские агрегаты будут разрабатывать и настраивать в индивидуальном порядке. То же самое относится к гибридным и электрическим системам: их Aston Martin будет закупать у AMG и с его помощью адаптировать под собственные нужды. Первый бензоэлектрический автомобиль Aston Martin может представить в 2023 году, а первый электромобиль - не позднее 2026 года.

При всем при этом британцы не планируют отказываться от классических двигателей. Машины с ДВС останутся в строю как минимум до 2030 года, когда в Великобритании начнет действовать запрет на их продажу. Правда, в Aston Martin надеются, что спрос будет стабильным и через 10 лет, и дальше, поэтому с уверенностью говорят о сохранении даже V12, которые постараются привести к нормам Euro-7.