Финансовые новости
- |
- 22.12.20
- |
- 15:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В течение двух лет Aston Martin представит десять новинок
09:41 22.12.2020 |
Главный исполнительный директор Aston Martin Тобиас Моерс, ранее занимавший аналогичную должность в Mercedes-AMG, рассказал о планах по расширению продуктовой линейки бренда. По словам топ-менеджера, в течение двух лет британская марка представит десять новых вариантов существующих моделей, причем в приоритете будет кроссовер DBX.
Моерс не уточняет, какие модели обзаведутся новыми модификациями, однако кое-что всё-таки известно. Согласно последним данным, превращение Lagonda (принадлежит Aston Martin) в электрический бренд поставлено на паузу и все силы брошены на развитие семейства DBX. Причем для кроссовера заявлено сразу несколько новых вариаций - от семиместной и «купе» до гибридной и электрической.
При всем при этом британцы не планируют отказываться от классических двигателей. Машины с ДВС останутся в строю как минимум до 2030 года, когда в Великобритании начнет действовать запрет на их продажу. Правда, в Aston Martin надеются и дальше продавать такие автомобили и даже попытаются сохранить моторы V12 - но это уже будет зависеть от спроса.
Не скрывают в Aston Martin и происхождения силовых установок для будущих моделей. Как и прежде, поставщиком выступит Mercedes-AMG, только теперь астоновские агрегаты будут разрабатывать и настраивать в индивидуальном порядке. То же самое относится к гибридным и электрическим системам: их Aston Martin будет закупать у AMG и с его помощью адаптировать под собственные нужды. Первый бензоэлектрический автомобиль Aston Martin может представить в 2023 году, а первый электромобиль - не позднее 2026 года.
При всем при этом британцы не планируют отказываться от классических двигателей. Машины с ДВС останутся в строю как минимум до 2030 года, когда в Великобритании начнет действовать запрет на их продажу. Правда, в Aston Martin надеются, что спрос будет стабильным и через 10 лет, и дальше, поэтому с уверенностью говорят о сохранении даже V12, которые постараются привести к нормам Euro-7.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Заблудился по пути. Как Зеленский ошибся со строительством дорог в 36 раз
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке взлетел из-за вируса-мутанта и бюджетных выплат украинским предприятиям
|Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента Украины по собственному желанию - ОП
|Кабмин назначил экс-директора «Нафтогаза» Витренко и.о. министра энергетики
|VIP-сервис для олигархов. Почему инвестняни Зеленского не спасут экономику
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Boeing скоро начнёт производство второй ступени РН SLS для доставки людей на Луну и Марс
|Воздух в салоне Mercedes-Benz EQS будет таким же чистым, как в операционной
|Китай успешно вывел в космос пять спутников с помощью ракеты CZ-8, которая в будущем станет многоразовой
|В течение двух лет Aston Martin представит десять новинок
|Мошенники выпустили вредоносное приложение под видом мобильной версии Cyberpunk 2077
|Audi готовит таинственную модель с «революционным» дизайном
Это интересно
|Porsche выпустила детские кресла нового поколения
|Microsoft намерена отказаться от паролей в 2021 году
|Коронавирус мутировал. Поможет ли теперь вакцина?
|1842 л.с. и меньше трех секунд до «сотни»: представлен гиперкар Hennessey Venom F5
|Первые в мире литиевые аккумуляторы с низким содержанием кобальта выпустит LG Energy в следующем году
|Левандовски признан лучшим футболистом года по версии FIFA
|Евросоюз разрешил Google поглотить за $2,1 млрд компанию Fitbit, но есть нюансы