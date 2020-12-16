Volkswagen решил судьбу Lamborghini и Ducati

Наблюдательный совет концерна Volkswagen принял решение о дальнейшей судьбе брендов, входящих в его состав. В частности, руководство отказалось от идеи продажи Lamborghini и Ducati - оба бренда останутся частью Volkswagen Group. С Bugatti же все не так однозначно.

Как сообщает Carscoops со ссылкой на официальное заявление концерна, наблюдательный совет принял решение сохранить в своем портфеле Lamborghini и Ducati, а также определился по поводу Bentley. С 1 марта 2021 года бренд перейдет под контроль Audi, и компании будут сотрудничать в области электрификации.

Ранее в ноябре стало известно, что Lamborghini, Ducati и Italdesign, который также принадлежит Volkswagen Group, могут войти в единую структуру - это позволит оптимизировать их деятельность и облегчит потенциальную продажу брендов третьей стороне.

Что же касается Bugatti, о продаже которого ходили слухи, то будущее этой марки пока туманно - в Volkswagen Group не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что покупкой производителя гиперкара заинтересована хорватская компания Rimac.