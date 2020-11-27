Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata

Компания Ferrari представила новую лимитированную модель 488 GT Modificata для трек-дней и мероприятий Ferrari Club Competizioni GT. В сущности, суперкар есть не что иное, как смесь из гоночных 488 GT3 и 488 GTE, не ограниченная строгими регламентами FIA.

В Ferrari говорят, что дизайн 488 эволюционировал в угоду большей производительности, поэтому в имени суперкара есть слово Modificata. От 488 GT3 и 488 GTE берлинетте достался битурбомотор V8 3.9, но существенно доработанный. Больше не стеснённые регламентом FIA, итальянцы заменили ряд компонентов, использовали новые материалы и более агрессивные карты, добившись отдачи в 700 лошадиных сил (+50 л.с. по сравнению с 488 GT3 Evo). Под возросшую мощность адаптировали и коробку передач c углепластиковым сцепление и возможностью выбора передаточных отношений.

На 488 GT Modificata использованы компоненты подвески от 488 GTE и разработанные совместно с Brembo тормозные механизмы. АБС «портирована» с 488 GT3 Evo 2020, но у неё специфические настройки. Не осталась без внимания и аэродинамика - её доводили на Нюрбургринге. По словам конструкторов, изменилось положение центра давления, который немного сдвинулся вперед. Это позволило усилить прижим на передней оси, без ухудшения суммарного сопротивления воздуху, и сделало машину более чувствительной к углу наклона заднего антикрыла.

В оснащение Ferrari 488 GT Modificata вошли система сбора и анализа данных V-Box, совмещенная с комплексом телеметрии Bosch, камера заднего вида, датчик давление в шинах и пассажирское кресло. Разумеется, покупателям доступна расширенная персонализация.

Из-за ограниченного тиража трековый спорткар первыми смогут купить участники программ Competizioni GT или Club Competizioni GT. Последняя ориентирована на владельцев самых успешных гоночных Ferrrari - от F40 Competizione до современных 488 GT3 и GTE. Заезды Club Competizioni GT проходят в Монце, на Нюрбургринге, японской Судзуке и на других знаменитых трассах.



