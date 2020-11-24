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Mercedes-Benz возродит R-Class в виде 1000-сильного электрокроссовера
15:55 24.11.2020 |
Британское издание Car Magazine сообщило о планах Mercedes-Benz возобновить производство модели R-Class. Семиместный автомобиль станет частью электрического семейства Mercedes EQ и получит 1000-сильную силовую установку.
В настоящий момент Mercedes-Benz R-Class не представлен ни в одной стране, хотя совсем недавно его ещё можно было купить в Китае. Сборкой модели для Поднебесной занимался завод AM General в штате Индиана, США, и предлагалась она была в двух версиях: R 300 4Matic Long и R 400 4Matic Long. Для всего остального мира R-Class недоступен с 2013 года.
Однако, по информации издания Car Magazine, Mercedes-Benz рассматривает возможности возвращения R-Class на рынок. Но теперь автомобиль пополнит линейку электрических моделей концерна. В связи с развитием семейства EQ полностью электрический кроссовер получит приставку EQR, а также обзаведется тремя электромоторами и аккумуляторной батареей емкостью 105 киловатт-часов. Ожидается, что суммарная отдача силовой установки составит 1006 лошадиных сил и 1350 Нм крутящего момента.
Другие подробности о будущей новинке пока неизвестны. Предположительно, полностью электрический R-Class дебютирует не раньше 2025 года.
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