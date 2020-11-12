Mercedes-AMG побил рекорд Porsche на Нюрбургринге

Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ вновь стал быстрейшим в классе автомобилем на немецкой трассе Нюрбургринг, побив рекорд обновленного Porsche Panamera Turbo S. «Мерседесу» удалось пройти полный круг на 2,01 секунды быстрее предшественника и вернуть себе первенство.

В Mercedes-AMG заявили о готовящемся «реванше» еще в августе, когда рестайлинговая Panamera прошла полный круг Нюрбургринга за 7 минут 29,81 секунды - на 13 секунд быстрее AMG GT 63 S. Однако рекорд продержался недолго: немцы из Аффальтербаха вновь выпустили свою модель на «Северную Петлю».





Под управлением инженера и бывшего гонщика Демиана Шэфферта автомобиль преодолел полный круг за 7 минут 27,8 секунды, а 20,6-километровый вариант трека - за 7 минут 23 секунды. Оба результата «пятидверки» оказались лучше, чем у Panamera, и заверены нотариально.

Топовая модификация Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ оснащается четырехлитровой «битурбовосьмеркой», развивающей 639 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с девятидиапазонным автоматом и системой полного привода с дрифт-режимом. С места до первой «сотни» автомобиль разгоняется за 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 315 километров в час.

В оснащение рекордсмена также вошли низкопрофильные шины Michelin Pilot Sport Cup2, доступные покупателям хэтчбека за доплату.