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Waymo и Daimler объединяют усилия в разработке самоуправляемых грузовиков
14:25 28.10.2020 |
Daimler явно стремится расширить свои планы в отношении выпуска самоуправляемых грузовиков. Автомобильный гигант объявил о сотрудничестве в этой области с компанией Waymo. Партнеры намерены разрабатывать грузовики, способные к автономности Level 4 или полностью автономному вождению в определенных условиях. Первым проектом станет создание модифицированного тягача Freightliner Cascadia с аппаратно-программным комплексом самоуправляемого вождения Waymo Driver.
По заявлению компаний, этот грузовик станет доступен в США в «ближайшие годы». Параллельно партнеры изучат возможность расширения сотрудничества за счет охвата других брендов и рынков.
Напомним, у Daimler уже есть опыт в обсуждаемой области. В прошлом году подразделение автоконцерна, выпускающее грузовики, за неназванную сумму купило контрольный пакет акций американской компании Torc Robotics, специализирующейся на разработке технологии самоуправляемого движения. В сентябре того же года компании Daimler Trucks и Torc Robotics приступили к испытаниям самоуправляемых грузовиков Level 4 на дорогах общего пользования. Грузовиками Daimler управляла созданная специалистами Torc система автоматического вождения «Азимов» (Asimov), которая к тому времени уже была испытана на городских и междугородних маршрутах, а также в условиях дождя, снега, тумана и различных условий освещения.
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