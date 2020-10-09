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Mercedes-Benz рассказал о шести новых электромобилях
17:39 09.10.2020 |
Компания Mercedes-Benz анонсировала расширение электрической линейки и объявила о появлении в ближайшие годы шести новых моделей. Речь идет в том числе о лифтбеке EQS и его кросс-варианте, а также компактах EQA и EQB.
Со слов производителя, первым свет увидит EQA - электрический вариант GLА. Его производство начнется до конца этого года. Премьеру кроссовера планировали провести ещё в III квартале, но из-за пандемии рыночный дебют пришлось немного сдвинуть. Следом за EQA появится EQB, причем оба вседорожника будут построены на электрифицированном варианте переднеприводной платформы MFA2.
Между тем лифтбеку EQS и последующим моделям достанется новая электрическая платформа MEA (Modular Electric Architecture). Её архитектура позволяет добиться высокой вариативности, поэтому из набора стандартизированных модулей и отдельных компонентов можно собрать основу с различной колесной базой, колеей и тяговой батареей. Первым «тележку» опробует EQS, который сейчас проходит ресурсные испытания на территории технологического центра в коммуне Иммендинген.
О силовой установке электромобиля по-прежнему нет никакой информации, но известен запас хода - 700 километров по циклу WLTP. Предвещавший серийный лифтбек концепт Vision EQS оснащался двумя электромоторам с комбинированной отдачей 476 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента и мог разгоняться до ста меньше чем за 4,5 секунды.
Сборку электрических лифтбеков наладят в Германии, на «заводе будущего» Factory 56 в Зиндельфингене. Там же выпускают новый S-Class. Тяговые батареи будут поставлять с предприятия, расположенного в районе Унтертюркхайм на востоке Штутгарта. Все это - часть стратегии Ambition 2039, согласно которой Mercedes-Benz станет CO₂-нейтральным менее чем за 20 лет.
Вместе с тем к 2030 году больше половины проданных «Мерседесов» должны быть заряжаемыми гибридами и электромобилями. Помогать в достижении цели будут серийный кроссовер EQC и вэн EQV, компанию которым составят EQA, EQB, EQS (лифтбек и кроссовер), а также модели с индексами EQE.
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