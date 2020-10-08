Mercedes-Benz откажется от «механики» и перейдет на универсальные платформы

Компания Mercedes-Benz объявила о планах полностью отказаться от производства легковых автомобилей с механическими коробками передач. Кроме того, концерн решил разработать универсальные модульные платформы для будущих моделей, а также сократить ассортимент двигателей внутреннего сгорания.

Жители Евросоюза в первую очередь лишаться возможности приобрести автомобили Mercedes-Benz, укомплектованные «механикой». Немецкий концерн планирует постепенно отказаться от выпуска машин с такой опцией по аналогии с США, где последняя модель с ручной коробкой, спортивный родстер SLK, сошла с конвейера в 2015 году. В России модели Mercedes-Benz с механической трансмиссией доступны на пикапах X-Класс и фургонах Vito.

По словам главы отдела исследований и разработок Mercedes-Benz Маркуса Шефера, компания также планирует разработать универсальные модульные платформы, на которых специалисты смогут создавать автомобили широкого диапазона типоразмеров. Кроме того, до конца десятилетия концерн планирует сократить ассортимент ДВС на 70 процентов. В первую очередь ликвидация коснется дизельных агрегатов, из-за которых компания в последние годы попадала в скандалы, в связи с занижением уровня выброса вредных веществ.

Подобные меры станут частью новой стратегии марки, которая планирует таким образом до 2025 года снизить издержки, а также уменьшить затраты на новые разработки на 20 процентов. Сэкономленные средства Mercedes-Benz направиn на развитие электромобилей.

В начале марта сообщалось, что Mercedes-Benz откажется от некоторых моделей с двигателем внутреннего сгорания в пользу расширения модельного ряда электромобилей суббренда EQ. По мнению специалистов, компания сможет сэкономить значительные средства, отказавшись от автомобилей, построенных на собственных платформах.