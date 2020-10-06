Toyota разработает грузовик на топливных элементах для Северной Америки

Источник изображения: Hino Motors

Кажущаяся инертность в вопросе перевода транспорта на электротягу для Toyota Motor обусловлена историческими причинами. Японский гигант вложил огромные средства в создание не только гибридных автомобилей, но и машин на топливных водородных элементах. В грузовом сегменте Toyota тоже придерживается идеи использования силовых установок последнего типа.

До сих пор было известно преимущественно о легковом автомобиле Toyota Mirai на водородных топливных элементах, электрический заряд в которых пополнялся заправкой водорода в резервуары под высоким давлением. Одной заправки, которая длится около трёх минут, хватает на 650 км пробега. Электромобили не только не радуют подобным запасом хода, в своём большинстве, но и требуют более длительного заряда аккумуляторов. Выигрыш в стоимости зарядной инфраструктуры сложно присудить тому или иному типу силовых установок, поскольку затраты пока велики в обоих случаях.

В марте этого года Toyota объявила, что будет использовать топливные элементы легковой модели Mirai для создания грузового электромобиля на базе модели Hino серии 700 (Profia), который сможет на одной заправке водородом преодолевать до 600 км и перевозить до 25 тонн груза. На этой неделе, как отмечает Reuters, корпорация Toyota Motor заявила о намерениях разработать электрический грузовик на топливных элементах для североамериканского рынка. Модель дочерней марки Hino в статусе прототипа будет продемонстрирована в первой половине следующего года. Для грузового транспорта использование топливных элементов целесообразно с точки зрения сокращения времени простоя, поскольку коммерческий транспорт приносит прибыль, только находясь в движении, а аккумуляторным электромобилям требуется время на регулярное восполнение заряда от электросети.