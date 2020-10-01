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Купе Ferrari Omologata выйдет в одном экземпляре
11:24 01.10.2020 |
В рамках программы Ferrari One-Off, которая предусматривает постройку уникального автомобиля по спецзаказу, компания из Модены создала уже десять суперкаров с переднемоторной компоновкой и двигателем V12. Юбилейная машина - это купе Ferrari Omologata, предназначенное для клиента марки из Европы. Работа над машиной велась больше двух лет.
Коллекционная двухдверка, окрашенная в насыщенный яркий цвет Rosso Magma, представляет собой глубокое переосмысление модели 812 Superfast. Причем от оригинала здесь лишь лобовое стекло и фары, всё остальное - новое.
Поверхности кузова сделаны максимально гладкими - какие-либо изломы и прорези существуют только в угоду аэродинамике - а дополнительного драматизма и стремительности облику придают специальная «гоночная» ливрея, «жалюзи» на заднем стекле и небольшой спойлер.
Авторы не скрывают, что при создании Ferrari Omologata искали вдохновение в прошлом компании - на это намекают воздухозаборники перед кромкой капота и характерный для машин 1960-х дизайн кормы. Но ещё их интересовала научная фантастика и современная архитектура.
В итоге, выколоченный вручную алюминиевый кузов стал своеобразным сборником цитат, который «действует на подсознание, подталкивая энтузиастов к поиску источников вдохновения». А внутреннее убранство Omologata подчеркивает тесную связь машины с гоночным прошлым Ferrari.
Здесь нашлось место спортивным креслам с комбинированной отделкой из синей кожи и джинсовой ткани Aunde, четырёхточечным ремням безопасности, вставкам на передней панели и руле с эффектом потрескавшейся краски, а также дверным ручкам «под кованый металл» - такой декор часто использовали в классических 250 LM и 250 GTO.
О технической начинке Ferrari Omologata не говорится ни слова, а значит можно рассчитаться, что двухдверка в этом плане целиком повторяет 812 Superfast: мотор V12 6.5 мощностью 800 лошадиных сил плюс семиступенчатый «робот» F1 DCT.
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